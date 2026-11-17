1134540.1.260.149.20261117114448 La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, durante un Desayuno Informativo de Europa Press, en el Hotel InterContinental, a 17 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29 de noviembre, Ada Colau, ha avisado de que las pulseras telemáticas para maltratadores "no se tocan" y ha tachado de "inaceptable" que se cuestionen.

"Yo desconozco qué tipo de instrucción o informe pueda haber, con qué hechos y, por lo tanto, si se tiene que investigar cualquier cosa, que se investigue. Lo que sí puedo decir es que me parece inaceptable que la extrema derecha pretenda utilizar una investigación sobre alguna cuestión administrativa referente a las pulseras para cuestionar las pulseras. Eso sí que me parece, como mujer feminista, absolutamente inaceptable. O sea, las pulseras no se tocan, las pulseras son necesarias", ha asegurado.

Así lo ha puesto de manifiesto durante un desayuno informativo de Europa Press, al ser cuestionada sobre estos dispositivos de control, después de que la Fiscalía Europea anunciase la semana pasada que investigaba un presunto fraude con los fondos europeos.

Igualmente, se ha mostrado partidaria de que "se investigue todo lo que se tenga que investigar", pero ha subrayado que una eventual revisión de la gestión administrativa no debe servir de pretexto para poner en duda la herramienta.

ACUSA AL PSOE DE PECAR DE HIPOCRESÍA SOBRE PROSTITUCIÓN

Por otro lado, Colau también ha abordado el debate sobre la prostitución y ha marcado distancias con la postura abolicionista del PSOE, a la que ha acusado de pecar "un poco de hipocresía" por defender una posición "en abstracto" que luego "no se aterriza de forma concreta".

Del mismo modo, ha abogado por "poner el derecho de las mujeres en el centro". En esta línea, ha exigido "todos los recursos y toda la contundencia de la ley" para combatir la trata de personas, lo que ha definido como una "vulneración de derechos humanos flagrante".

Respecto a las mujeres que ejercen el trabajo sexual de forma "voluntaria", Colau ha reprochado a los socialistas que hablen en su nombre, las "infantilicen" y "les quiten su voz".

En este sentido, tras admitir que a título personal no le gusta la prostitución, ha reiterado su apoyo a que estas mujeres puedan sindicarse y acceder a derechos laborales básicos, al tiempo que ha reclamado recursos y medidas estructurales -como bajar el precio de la vivienda un 30%- para ofrecer alternativas.

"Una cosa es escribir una ley y otra cosa es que esa ley se traslade a la realidad. La prostitución es una realidad que mueve miles de millones en todo el mundo y las leyes abolicionistas no han conseguido acabar con esto", ha recalcado.