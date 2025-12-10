La Confederación Estatal de Personas Sordas lanza un Protocolo de actuación ante delitos de odio contra el colectivo

Archivo - Una joven con sordera. - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) ha presentado este miércoles un Protocolo de actuación ante delitos de odio contra personas sordas, una herramienta "pionera en España", según la CNSE, que busca "garantizar una respuesta institucional coordinada, accesible y respetuosa con los derechos lingüísticos, culturales y humanos del colectivo".

"Es prioritario visibilizar, prevenir y actuar frente a las agresiones y discriminaciones que sufrimos las personas sordas por nuestra condición de personas sordas y por el uso de la lengua de signos", ha subrayado el presidente de la CNSE, Roberto Suárez.

El documento, elaborado por el área jurídica de la Confederación y revisado por la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de la Guardia Civil, establece pautas de detección, denuncia y acompañamiento a las víctimas, así como procedimientos para evitar la revictimización.

"Pretende ofrecer un marco común de actuación para todo el movimiento asociativo y las instituciones que intervienen en estos casos -desde cuerpos policiales hasta servicios sociales y sanitarios- para que ninguna persona sorda se sienta sola o desprotegida cuando sufra un delito de odio", ha explicado la asesora jurídica de la CNSE, Patricia Mora.

Mora ha destacado que el documento "refuerza el derecho de las personas sordas a comunicarse en su lengua natural, la lengua de signos, y exige que se garantice la accesibilidad plena durante todo el proceso judicial y policial, desde la denuncia hasta la sentencia".

Asimismo, ha insistido en que los delitos de odio contra las personas sordas no solo se producen por motivos de discapacidad, sino también por razones lingüísticas y culturales.

La CNSE ha advertido de que la infradenuncia sigue siendo "uno de los grandes retos" en la lucha contra los delitos de odio. Por ello, uno de los objetivos de este protocolo es generar confianza y empoderar a las personas sordas para que denuncien. "Sin accesibilidad y sin respeto a la lengua de signos no puede haber igualdad real", ha señalado Roberto Suárez.

El documento, elaborado gracias a la financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y Fundación ONCE, propone campañas de sensibilización en el ámbito educativo, e incluye medidas de prevención como la formación en accesibilidad y lengua de signos de los profesionales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, la Justicia y los Servicios Públicos.

En esta línea, la CNSE y la Guardia Civil mantienen un convenio de colaboración para avanzar en esta materia, con el objetivo de incorporar formación específica sobre comunidad sorda y lengua de signos en los programas de las fuerzas de seguridad.