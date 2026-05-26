El Congreso pide a la RAE incluir el término 'antigitanismo' en el diccionario como forma específica de racismo

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MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) - La Comisión de Cultura del Congreso ha aprobado este martes una Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Socialista para instar a la Real Academia Española a incorporar el término 'antigitanismo' en el Diccionario de la Lengua Española por considerarlo "una forma específica y diferenciada de racismo, prejuicio o discriminación dirigida hacia las personas gitanas".

La iniciativa ha salido adelante con 33 votos a favor y tres en contra. El texto aprobado reclama, además, reconocer el uso "extendido y legitimado" del término en los ámbitos académico, institucional y jurídico, tanto en España como en Europa, así como promover la sensibilización lingüística e institucional sobre las distintas formas de discriminación racial y étnica.

La proposición subraya que instituciones como el Consejo de Europa, la Comisión Europea o el Ministerio de Igualdad utilizan ya oficialmente el término "antigitanismo" en documentos y estrategias, aunque actualmente no figure en el diccionario de la RAE.

Según defiende el grupo proponente, la inclusión del término supondría "un acto de justicia lingüística y social" y contribuiría a "visibilizar, nombrar y combatir" una forma específica de discriminación hacia el pueblo gitano.

"Pese a su creciente uso y reconocimiento social, el término antigitanismo no figura actualmente en el Diccionario de la lengua española (DLE) de la Real Academia Española (RAE), lo cual representa una carencia significativa en el reconocimiento lingüístico de una realidad social y discriminatoria que afecta a miles de personas en nuestro país", asegura el documento socialista.