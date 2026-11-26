Varias personas durante la manifestación con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres convocada por el Foro de Madrid y el Movimiento Feminista, a 25 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Alianza contra el Borrado de las Mujeres -organización participante en la marcha de Foro de Madrid y Movimiento Feminista- ha exigido que el respaldo de los partidos políticos trascienda la presencia en las marchas y se traduzca en hechos diarios, mientras que la Comisión 8M ha vinculado la lucha contra la violencia machista con la vivienda, la educación pública y el refuerzo de la red asistencial.

Así lo han puesto de manifiesto en declaraciones a Europa Press después de las manifestaciones celebradas en Madrid este miércoles 25 de noviembre por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En total, unas 8.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno, y hasta 20.000, según las organizadoras, marcharon este miércoles por las calles de Madrid contra la violencia machista.

La marcha convocada por el Foro Feminista de Madrid y el Movimiento Feminista congregó a unas 5.000 personas, según la Delegación del Gobierno de Madrid, una cifra que las organizadoras elevaron a 10.000. En el caso de la Comisión 8M, la Delegación cifró la asistencia en 3.000 y las convocantes en 10.000.

"Ayer salieron miles de personas a la calle en toda España y esto envía un mensaje nítido de que la lucha contra a violencia hacia las mujeres debe estar en los objetivos pritorarios de los partidos políticos", han asegurado desde Contra el Borrado de las Mujeres.

En este sentido, han destacado que el compromiso de las fuerzas políticas con la lucha contra la violencia "tiene que trascender de su presencia en las manifestaciones".

"Lo importante es el día a día, la garantía del sostenimiento de los recursos y avanzar en la mejora de la respuesta ante la violencia hacia las mujeres", han apuntado, al tiempo que han avisado de que "el feminismo va a estar muy atento a los avances o retrocesos de las políticas públicas en esta materia".

Del mismo modo, han indicado que la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres ha lanzado este jueves una campaña en la que se exponen los puntos que deberían ser exigibles desde el feminismo de cara al futuro Gobierno.

Entre las medidas, figuran la protección "eficaz" contra el "machismo criminal", la abolición de la prostitución y la pornografía, frenar la violencia sexual, impedir que velen a las niñas, "contundencia" contra el "alquiler de vientres" y la derogación de la Ley Trans.

Por su parte, la Comisión 8M ha destacado que su movilización situó "la vivienda, la educación pública y el fortalecimiento de los recursos de atención a víctimas en el centro de la respuesta feminista frente a las violencias machistas".

COMISIÓN 8M HABLA DE "UNIDAD DE MOVIMIENTOS SOCIALES"

"La convocatoria ha apostado este año por unidad de los movimientos sociales y sus diversas luchas, contando en su cabecera con representantes de la Plataforma de Trabajadoras de la Red de Atención de Violencia de Género de Madrid, Menos Lectivas, Plataforma Laboral Escuelas Infantiles y Sindicato de Inquilinas", ha indicado.

Las convocantes han señalado que "los derechos como la vivienda digna y la educación pública son condiciones fundamentales para garantizar una vida sin violencias".

"Los reaccionarios tienen a los movimientos feministas y antirracistas en el punto de mira porque saben que encabezamos los avances de derechos en este país, y somos el freno ante su oleada de odio", ha afirmado.

Han reivindicado, además, "el papel fundamental de la educación pública en la prevención y detección de las violencias machistas, así como la necesidad de garantizar una educación afectivo-sexual que promueva la igualdad, el respeto a la diversidad y las relaciones libres de violencia".

Finalmente, ha reivindicado el feminismo como una "herramienta de transformación social" frente "a la violencia, el racismo y el avance de la extrema derecha", y ha defendido que "no puede haber vidas libres de violencia sin derechos garantizados, servicios públicos fuertes y acceso efectivo a la vivienda".