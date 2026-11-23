Archivo - Imágenes de la manifestación con motivo del 25N en Málaga. A 25 de noviembre de 2024, en Málaga, Andalucía (España). (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado "más medios, más derechos y más protección" con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y ha alertado de los riesgos de la Inteligencia Artificial (IA).

"La protección no puede esperar. Más medios. Más derechos. Más protección", ha asegurado, al mismo tiempo que ha incidido en que no se puede tolerar ninguna de las "múltiples formas de violencia contra las mujeres".

En este sentido, ha indicado que es responsabilidad de toda la sociedad, las administraciones y los agentes sociales "poner fin a esta lacra". Además, ha condenado "con firmeza" el negacionismo que, a su juicio, "pretende minimizar un problema estructural y exige avanzar en medidas efectivas y coordinadas para prevenir, proteger y reparar".

Del mismo modo, ha exigido servicios públicos "fuertes, accesibles y suficientemente dotados". "La falta de personal, la sobrecarga de trabajo y las demoras en la Justicia, la sanidad, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o los servicios sociales pueden dejar a las víctimas en una situación de mayor vulnerabilidad", ha avisado.

En el ámbito judicial, ha expuesto que la nueva organización debe garantizar la especialización de los profesionales, la estabilidad de los equipos y los medios necesarios para tramitar estos procedimientos "con agilidad". "Ninguna reforma puede traducirse en una pérdida de experiencia ni en una atención menos eficaz", ha subrayado.

Asimismo, ha pedido plantillas "suficientes", formación especializada, recursos técnicos "adecuados" y una coordinación "efectiva" entre todas las administraciones.

Por otro lado, ha abogado por medidas que faciliten la adaptación de la jornada, la movilidad, los cambios de centro, la asistencia a actuaciones judiciales, sanitarias o psicológicas y la protección de la trabajadora sin perjudicar su carrera profesional.

También ha reivindicado la figura del delegado sindical especializado en igualdad y contra la violencia de género, tanto en el sector público como en el privado, "para informar, acompañar y facilitar el acceso a los recursos disponibles desde la confidencialidad y el respeto a las decisiones de cada víctima".

Igualmente, ha llamado a desarrollar y financiar las políticas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, reforzar la atención integral y garantizar que ninguna mujer quede desprotegida por falta de recursos o por el lugar en el que reside.

EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL

De la misma manera, ha propuesto educar desde la infancia "en igualdad, respeto y relaciones afectivas saludables", así como promover una educación afectivo-sexual que permita identificar conductas abusivas y desmontar estereotipos.

En este punto, ha pedido "prestar especial atención" a las redes sociales y al entorno digital, donde "proliferan el acoso, las amenazas, la difusión no consentida de imágenes y el control de las parejas".

"La inteligencia artificial plantea, además, nuevos desafíos. Su utilización para crear y difundir imágenes íntimas falsas, suplantar identidades o acosar demuestra que la innovación tecnológica debe ir acompañada de prevención, educación digital y mecanismos eficaces de protección. La tecnología nunca puede convertirse en una herramienta para perpetuar la violencia", ha apuntado.

Por último, ha reafirmado su compromiso con la igualdad, la defensa de los derechos de las víctimas y por unos servicios públicos capaces de responder a sus necesidades. "No puede haber retrocesos en la lucha contra la violencia contra las mujeres ni derechos que existan únicamente sobre el papel", ha concluido.