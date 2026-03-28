El Defensor recibe quejas por la "escasez" de taxis adaptados para personas con movilidad reducida en ciudades y pueblos

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, entrega el Informe Anual de la institución a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. - EUROPA PRESS

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo advierte de que "el problema de la escasez" de taxis adaptados para su uso por personas con movilidad reducida se manifiesta en quejas recibidas "desde diversas ciudades y pueblos del territorio nacional".

Así se desprende del Informe Anual de la actividad del 2025 de la institución, que este martes ha entregado el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.

En el documento, recogido por Europa Press, alude a una actuación seguida por el Defensor del Pueblo con el Ayuntamiento de Madrid, mediante la que determinó que el número de estos vehículos descendió "fuertemente" en los últimos años, pasando de 564 en 2019 a 360 en 2025.

"En esa última fecha, el porcentaje de taxis adaptado no llegaba a la mitad del mínimo del 5% contemplado en el artículo 8.1 del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad", sostiene.

En este sentido, el Defensor explica que las medidas anunciadas por el Ayuntamiento hasta la fecha (mejora de las subvenciones para la adquisición de vehículos adaptados, régimen más laxo de descansos, autorizaciones para portar publicidad y hasta la exigencia de que la renovación de vehículos se realice obligatoriamente mediante unidades adaptadas) "parecen haber resultado insuficientes a la vista de los datos indicados".

Por ello, la institución recomendó al Ayuntamiento de Madrid "intensificar sus esfuerzos para revertir la fuerte caída que viene produciéndose" en el número de taxis adaptados del Área de Prestación Conjunta de Madrid, con objeto de alcanzar en los próximos ejercicios el porcentaje mínimo previsto en la normativa. La recomendación fue aceptada y se mantiene el seguimiento sobre su ejecución, según precisa Gabilondo.