Concentración ante el Defensor del Pueblo coincidiendo con el Día Internacional contra la violencia contra las mujeres. - DEFENSOR DEL PUEBLO.

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS - 9

La Defensora del Pueblo en funciones, Teresa Jiménez-Becerril, ha garantizado su compromiso con la lucha contra la violencia de género coincidiendo con el 25N. "Ayer, hoy y mañana, en el Defensor del Pueblo o dondequiera que esté, trabajaré para combatir esta violencia y todas aquellas que dejan víctimas inocentes", ha asegurado en un comunicado en el que ha recordado a las 47 mujeres asesinadas este año por sus parejas o exparejas y a sus familias, especialmente a los 38 menores que han quedado huérfanos.

"Pienso en las muchas familias rotas por la tragedia que provoca esta violencia. Detrás de cada una hay madres, padres, hermanos e hijos que tienen que aprender a vivir con su ausencia", ha lamentado.

Jiménez Becerril asumió el cargo de Defensora del Pueblo en funciones el pasado 18 de noviembre tras finalizar el mandato de Ángel Gabilondo y una de sus primeras decisiones cosechó críticas por parte del Ministerio de Igualdad y de organizaciones sociales que llegaron a cuestionar su idoneidad para el cargo al eliminar el área específica de Igualdad de Trato e incorporar sus competencias de forma transversal al resto de áreas de la institución. Desde la institución, han negado un "desmantelamiento" y lo han limitado a una "reorganización interna" que persigue una "optimización" de los procesos de funcionamiento.

En este contexto, la Defensora del Pueblo ha puesto este miércoles en valor su "compromiso con las víctimas" como eurodiputada y como adjunta primera al Defensor del Pueblo durante cinco año.

Como eurodiputada, según recoge el comunicado, Teresa Jiménez-Becerril fue ponente en el Parlamento Europeo de la Directiva 2011/99/UE, esta norma permite que una víctima que tiene medidas de protección en un país de la Unión y se traslada a otro solicite una orden europea, de modo que el país de destino reconozca esa protección y la ampare como a cualquier víctima de esa nación, sin que tenga que empezar de nuevo. En 2018, Teresa Jiménez-Becerril también fue ponente del informe del Parlamento Europeo sobre la aplicación de esta directiva.

"No queríamos que ninguna mujer que huye de su agresor a otro país tuviera que pasar por el calvario de volver a contar desde el principio de quién huye para que la protejan. La orden sigue vigente y es importante que se conozca, porque solo protege si las víctimas saben que pueden pedirla", ha indicado.

Por otra parte, la Defensora ha hecho hincapié en que la Directiva 2012/29/UE, sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, recoge medidas de protección para las víctimas de delitos en cualquier país de la Unión, con especial atención a las víctimas de violencia de género y a los niños y niñas.

Su compromiso con las víctimas ha continuado en el Defensor del Pueblo, donde ha sido adjunta primera durante los últimos cinco años. En este tiempo ha atendido quejas de personas que sufrían violencia y temían por su vida y por la de sus hijos e hijas, y ha conocido de cerca las dificultades que encuentran para sentirse protegidas.

En 2026 se han recibido 155 nuevos expedientes, a los que se suman numerosas quejas específicas de víctimas de violencia sexual, destacando las que afectan a niños, niñas y adolescentes. Entre las quejas recibidas persisten aquellas relativas a los problemas que tienen las mujeres para obtener la acreditación administrativa como víctima de violencia de género o sexual. Por ello, se ha recomendado que se regule vía reglamentaria un sistema mínimo y obligatorio de acreditación para todo el territorio nacional.

En el ámbito judicial, las víctimas, a través de sus quejas, han reclamado mejoras tanto en violencia de género como en la jurisdicción civil y de familia, que conoce los conflictos tras la ruptura. Así, la Institución ha solicitado más recursos para secciones especializadas y una reforma profunda de la jurisdicción de familia que mejore la coordinación con los juzgados de violencia sobre la mujer, con los servicios sociales y con los puntos de encuentro familiar, para evitar las dilaciones judiciales.

En 2026, el Consejo General del Poder Judicial ha aceptado las recomendaciones formuladas para extender la aplicación de las guías de buenas prácticas y garantizar un trato digno y respetuoso de las víctimas en los procesos.