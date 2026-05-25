Derechos Sociales lanza un protocolo para evaluar la accesibilidad universal en la Administración General del Estado

Un puesto accesible en una oficina de la Administración General del Estado. - MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, ha lanzado el 'Protocolo de accesibilidad universal en la Administración General del Estado (AGE)', una herramienta para incorporar la accesibilidad de forma transversal en el funcionamiento diario de ministerios y organismos públicos.

Según ha informado el Ministerio en un comunicado, el documento permitirá a las distintas unidades de la AGE "autoevaluar periódicamente su grado de accesibilidad" mediante un listado de comprobación que aborda seis ámbitos estratégicos: recursos humanos, entorno físico, ámbito jurídico, gestión económico-presupuestaria, tecnologías de la información y atención a la ciudadanía.

El protocolo ha sido presentado en el seno de la Comisión Permanente del Consejo Nacional de la Discapacidad, en la que participan diferentes departamentos ministeriales y el CERMI.

"Este protocolo responde al mandato constitucional de los poderes públicos de impulsar políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles y supone una herramienta de gran utilidad para que la accesibilidad salga de lo social y se asuma desde todos los departamentos ministeriales para que atraviese todos los espacios, servicios y trámites de Administración", ha subrayado el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín.

Entre otras cuestiones, el protocolo analiza si los procesos selectivos contemplan adaptaciones para personas con discapacidad, si las webs y documentos digitales son accesibles, si los edificios cuentan con itinerarios accesibles o si la atención presencial, telefónica y online garantiza alternativas comprensibles y utilizables para todas las personas.

De esta forma, el Gobierno da cumplimiento a la medida 1.2.3 del II Plan Nacional de Accesibilidad Universal, que insta a "diseñar un protocolo que coordine las actuaciones en materia de accesibilidad universal en cada Ministerio, con especial referencia a la perspectiva de género, incluyendo contenido común a todos ellos y un anexo específico para cada uno".

La iniciativa ha sido impulsada por la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, con el asesoramiento técnico de Fundación ONCE e ILUNION Accesibilidad.