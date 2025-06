Derechos Sociales prevé tener lista "para fin de año" la Estrategia Nacional contra la Soledad

Archivo - La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, posa para Europa Press, en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a 8 de febrero de 2024, en Madrid (España). - Juan Barbosa - Europa Press - Archivo



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ha avanzado este viernes que prevé tener lista "para fin de año" la Estrategia Nacional contra la Soledad.

"Esperamos que el marco estatal esté finalizado para fin de año y que podamos hacer su presentación pública a comienzos de 2026", ha asegurado Martínez.

Así lo ha puesto de manifiesto en la presentación del 'Decálogo de Características de las Políticas Públicas de Soledad No Deseada', del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada (SoledadES), en la sede de la Federación Estatal de Municipios y Provincias (FEMP), en Madrid.

En este sentido, Martínez ha destacado que la Estrategia contra la Soledad tiene como objetivo "ser un instrumento útil en la búsqueda de elementos" que permitan "debatir y afrontar" esta cuestión "de una manera integrada y poliédrica como el problema que es".

"Ya hemos comenzado, por tanto, los trabajos para el desarrollo de este marco estratégico que busca ser una brújula, una hoja de ruta, un marco compartido para las sendas de políticas públicas, estableciendo un marco de referencia en cuanto a enfoques, orientaciones", ha explicado.

Martínez también ha apuntado que la soledad "no puede definirse como una única realidad objetiva que afecte a todas las personas de la misma manera". Así, ha apuntado que se trata de un "fenómeno complejo" y "multidimensional". "Y así debe serlo tanto en la definición como en el enfoque que desde las administraciones públicas adoptemos para afrontarla", ha asegurado.

Por otro lado, la guía de SoledadES busca que las políticas publicas que se desarrollen prevengan la soledad e innoven y fomenten una "cultura de conexión social" a largo plazo.

En esta línea, el Observatorio pide en el documento incluir la perspectiva de la soledad en acciones y programas, así como aprovechar las infraestructuras y servicios sociales y Ajustar programas y recursos para promover la "conexión social".

Entre las medidas, aboga por identificar servicios que contribuyen a reducir la soledad e insta a las áreas de gobierno a colaborar para mejorar el impacto de las políticas.

Asimismo, llama a desarrollar acciones a nivel individual y comunitario, con apoyo psicosocial y acompañamiento. En esta línea, recomienda la formación en habilidades sociales y la revitalización espacios públicos para fomentar la conexión social.

ABOGA POR INICIATIVAS QUE FOMENTEN LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Por otro lado, apuesta por diseñar iniciativas inclusivas que eliminen barreras y fomenten la participación comunitaria, facilitar la creación de nuevas relaciones y promover el intercambio intergeneracional.

Igualmente, solicita experimentar e innovar a través de soluciones innovadoras. Para ello, apuesta por evaluar los resultados para poder "ajustarlas, mejorarlas y escalarlas". También por colaborar con todos los actores e involucrar a entidades sociales, empresas, sociedad civil y ciudadanía en la lucha contra la soledad.

SoledadEs también pide capacitar y sensibilizar a toda la sociedad para "destestigmatizar" la soledad y "promover una cultura de conexión social y apoyo mutuo".

El Observatorio llama a actuar "antes de que la soledad se cronifique" y pide informar sobre los riesgos de la soledad y promover la prevención a lo largo de la vida.

En el acto también ha intervenido la presidenta del Observatorio de la Soledad No Deseada, Matilde Fernández, el director general del Grupo Social ONCE, José Luis Martínez y la directora general de Igualdad y Políticas Sociales de la FEMP, Cristina Montalbá.

Por su parte, Fernández ha defendido en su intervención la actuación con las personas, reforzando habilidades afectivas y sociales, "haciendo conexiones, haciendo comunidad, haciendo barrios participativos, comprometidos y más democráticos".

Mientras, José Luis Martínez ha advertido de que la soledad no deseada es "una amenaza real" y ha recalcado que además de a mayores, afecta también a jóvenes, migrantes, personas sin hogar y "de forma muy significativa" a las personas con discapacidad. Además, ha dicho que "preocupan" los jóvenes y las nuevas tecnologías, que les están llevando al "aislamiento".

Finalmente, Montalbá ha apuntado que "la soledad no deseada es el silencio que grita" y que "requiere datos, evidencias, mirada larga y oídos atentos".

Tras la apertura, el evento ha contado con la celebración de una mesa redonda en la que representantes de los ayuntamientos de Madrid y Barcelona y de la FEMP expusieron modelos de políticas públicas llevados a cabo en sus territorios. Moderada por el coordinador de contenidos del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada de Fundación ONCE, Juan Ignacio Vela, en la mesa se dieron a conocer también buenas prácticas del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).

Tal y como han explicado sus impulsores, la presentación de este decálogo es "necesaria" porque, según datos del Barómetro de la soledad no deseada, elaborado por SoledadES en 2024, el aislamiento involuntario afecta a una de cada cinco personas en España, donde el 13,5% de la población está además en una situación de soledad crónica (desde hace dos o más años).

Es una iniciativa de Fundación ONCE en colaboración con Cruz Roja, ONCE, Red contra la Soledad no deseada, FEMP, Plataforma del Tercer Sector, Plataforma del Voluntariado, Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Consejo de la Juventud de España, UGT, CCOO, CERMI, Plataforma de Organizaciones de Pacientes y Unión profesional, Consejo General de Farmacéuticos y Mensajeros por la Paz.