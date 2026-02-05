División en el Gobierno por la ley de violencia vicaria: Juventud e Infancia deja la negociación con Justicia e Igualdad

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo (i), conversa con la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego (d), durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 13 de noviembre de 2024, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno se encuentra dividido por el anteproyecto de Ley de medidas contra la Violencia Vicaria, en el que hasta ahora se encontraban trabajando los ministerios de Igualdad, Justicia y Juventud e Infancia. Si bien, este último se ha desmarcado este jueves del grupo de trabajo tras "la negativa" del departamento que dirige Félix Bolaños a corregir "los riesgos advertidos por el movimiento feminista".

Fuentes del Ministerio que dirige Sira Rego recuerdan que la Coordinadora Estatal para la erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional advirtió este miércoles de que la tipificación de violencia vicaria que contempla en estos momentos el texto deja a las madres protectoras en una situación de inseguridad jurídica y señalan como inaceptable que el texto actual siga permitiendo al agresor mantener contacto con hijos e hijas víctimas de violencia vicaria o de género.

En este sentido, Juventud e Infancia ha informado que "abandona la coproponencia de esta ley" porque consideran "inaceptable" que el texto siga su curso con la "redacción actual". También recalca la "urgencia" de legislar al respecto de la violencia vicaria y subraya que su propósito "en todo momento" ha sido el de "mejorar el texto".

Entre los cambios que había propuesto Juventud e Infancia, destacan modificaciones relacionadas con "la tipificación de la violencia vicaria, el régimen de visitas, la patria potestad y el derecho de escucha de niños, niñas y adolescentes", unos aspectos que desde el Ministerio consideran "indispensables".

JUSTICIA TRABAJA EN UNA REDACCIÓN "JURÍDICAMENTE IMPECABLE"

Ante el abandono de Juventud e Infancia, fuentes del Ministerio de Justicia han asegurado a Europa Press que está trabajando en ultimar "una redacción jurídicamente impecable" del proyecto de ley "que ofrezca la máxima protección y la máxima seguridad jurídica a las víctimas, tanto si son las madres como si son los menores".

Igualmente, han indicado que el proyecto de ley, así como las aportaciones e informes técnicos recabados, "se están analizando" y que una vez que esa redacción esté ultimada, "podrá ser elevado al Consejo de Ministros para su consideración".

Por parte del Ministerio de Igualdad han afirmado que aún se está negociando. Precisamente, este miércoles, la ministra Ana Redondo dijo que quería llevar el texto al próximo Consejo de Ministros. Si bien, añadió que se trata de "una ley compleja".

REDONDO ALUDE AL TRÁMITE PARLAMENTARIO

Además, Redondo recordó que, durante el trámite parlamentario, se pueden presentar enmiendas sobre "aquellas cuestiones" que no se hayan podido incorporar en el texto inicial.

En relación a la carta abierta por parte de las asociaciones que se quejan de la redacción de la norma, la ministra señaló que entendía "la preocupación de las mujeres". "Hemos mantenido cientos de reuniones, aquí está la delegada que puede testificarlo, hemos incorporado todas las alegaciones que nos han hecho llegar, esas alegaciones tienen que ser conciliables con una técnica legislativa correcta y en ese trabajo seguimos. Vamos a seguir todo este día y lo que haga falta para hacer un buen texto que satisfaga a las víctimas y también que sea correcto desde el punto de vista de técnica normativa", apuntó.

La división ha tenido lugar después de que organizaciones integrantes de la Coordinadora Estatal para la erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional alertasen al Gobierno de que el anteproyecto de Ley de medidas contra la Violencia Vicaria no hace distinción entre hombres y mujeres al crear un delito "neutro".

ORGANIZACIONES: "NO PUEDEN LIMITARSE A RETOQUES SUPERFICIALES"

"Las reformas en curso no pueden pues limitarse a retoques superficiales, o peor aún, a crear figuras nuevas (como un delito 'neutro' de violencia vicaria) en clara contradicción, no solo con el concepto mismo de violencia vicaria, sino con las verdaderas necesidades y exigencias de un fenómeno social de tal naturaleza", aseguran en una carta abierta.

A través de la misiva, las organizaciones se dirigen a los ministerios de Igualdad, de Justicia y de Juventud e Infancia, por estar directamente implicados en dos reformas legales: el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria y la mejora de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI).

Del mismo modo, expresan que, a pesar de que la ley reconoce desde hace años a los hijos como victimas de la violencia de género, "en la práctica se sigue priorizando el mantenimiento del contacto con el agresor en nombre de un supuesto 'interés superior del menor'". En todo caso, las organizaciones preguntan "¿desde cuándo el interés superior de una víctima consiste en seguir bajo el control de quien la daña?".

Desde la Coordinadora piden abordar "de forma coherente e integral" el tratamiento jurídico de la violencia vicaria ante "patrones culturales profundamente arraigados que sostienen que un hombre violento puede ser, al mismo tiempo, 'un buen padre'".

"Los Ministerios implicados, el Gobierno en su conjunto y, en definitiva, todos los grupos parlamentarios, tienen ahora la responsabilidad de hacer que estas reformas sean una herramienta eficaz para garantizar que ningún niño o niña vuelva a ser utilizado como arma contra su madre", subrayan.