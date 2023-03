División entre los socios del Gobierno en el Congreso por la reforma de la Ley del 'solo sí es sí'

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los socios de investidura del Gobierno se dividen ante la reforma de la Ley del 'solo sí es sí' planteada por el PSOE en el Congreso: el PNV y PDeCAT han anunciado su apoyo a la tramitación de la propuesta socialista, Más País y Compromís optar por abstenerse, y el BNG y la CUP la rechazan. Esquerra y Bildu se reservan su voto, pero ya habían advertido de que no apoyarán la reforma mientras no haya unidad en el seno del Gobierno.

Precisamente, el portavoz parlamentario de Más País, Iñigo Errejón, ha calificado de "irresponsabilidad" que el Ejecutivo haya traslado sus diferencias al bloque de investidura y que esté obligando a los grupos a posicionarse en este tema. Y es por eso, según ha explicado, que Más País se abstendrá en la votación de la toma en consideración de esta reforma.

Además, Errejón, ha calificado de "terrible" que este debate se vaya a dar "en la víspera del 8M", un día en el que "cristaliza y simboliza muchas luchas cotidianas" del movimiento feminista. A su juicio, esta división del Ejecutivo ha generado también "división en el feminismo" porque ha provocado "unas formas, unos tiempos y unas actitudes que no propias de los movimientos sociales" y que, según ha indicado, "dificultan la posibilidad de acuerdo".

En los mismos términos ha hablado el portavoz parlamentario de Compromís, Joan Baldoví. El partido valenciano también ha anunciado su abstención y el diputado también ha lamentado que este tema esté suponiendo, no solo "la división del Gobierno y del bloque de investidura", sino también "del feminismo".

LA SITUACIÓN DEL PP

A Baldoví le da "un poco de vergüenza" que PSOE y Podemos se estén "tirando el feminismo a la cabeza los unos a los otros" y que estén "intentando repartir carnés de feminismo" cuando, según ha advertido, "hay muchas más feministas en el mundo". Además, ha lamentado la situación en la que queda el PP en este debate. "Unos señores que votaron 'no' a la ley y que no tenían ningún interés en que saliera adelante, se presentarán hoy como los salvadores de las mujeres", ha señalado.

Por el contrario, el BNG votará en contra de tramitar la reforma. En su caso, ven "inaceptable" la posición del PSOE ante el debate de esta reforma y su intención de sacarla adelante con las derechas, pero también ha llamado a la "responsabilidad" a Unidas Podemos. El diputado de la formación gallega, Néstor Rego, ha criticado el "empecinamiento" de los 'morados' en su defensa "a capa y espada" de la Ley del 'solo sí es sí' cuando, a su juicio, es "evidente" que tiene "debilidades" y, por tanto, es "necesario corregir". Rego ha insistido en la necesidad de que los dos socios de Gobierno se pongan de acuerdo en esta materia.

La propuesta socialista tampoco contará con el apoyo de CUP que, según ha indicado su portavoz parlamentaria, Mireia Vehí, ve la iniciativa un "debate electoral", no comparte la necesidad de subir las penas mínimas y cree que "no tiene sentido" incluir ahora una disposición transitoria que vale "para el pasado, no para el futuro".

APOYO AL PSOE

El PSOE sí contará con el apoyo del PDeCat, quien considera necesario corregir una situación que, a su juicio, es "desagradable para todos, incluido el propio Ministerio de Igualdad". El portavoz de esta formación en el Congreso, Sergi Miquel ha señalado que es necesario el "mayor apoyo posible de los grupos" para que la modificación "se haga lo más rápidamente posible" y que se logre un "escenario más deseable".

Junto a los independentistas catalanes, el PNV ha mostrado en estas semanas su apoyo a que esta propuesta sea tramitada en el Congreso y ha anunciado que presentará una enmienda al texto introducir una disposición transitoria que evite las diferentes interpretaciones de los jueces que conlleven reducciones de penas.

Por su parte, ERC y EH Bildu han supeditado su posición en este debate a que exista un acuerdo con el Ministerio de Igualdad para llevar a cabo modificaciones a la norma.