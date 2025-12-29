Elma Saiz reprocha a Feijóo su "silencio atronador" con el desalojo del antiguo B9 en Badalona

Unos 50 desalojados del antiguo instituto B9 de Badalona acampados en la calle. - LORENA SOPENA / Europa Press

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha reprochado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, su "silencio atronador" sobre el desalojo del antiguo instituto B9 de Badalona y a su alcalde, Xavier García Albiol, el "ejercicio de inhumanidad, racismo y xenofobia".

Saiz, en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, ha afeado a Feijóo, "el moderado", por ser "incapaz de decir nada con este tipo de actitudes del alcalde", sobre el que ha recordado su lema de campaña "limpiando Badalona".

Asimismo, ha cuestionado que, con un superávit presupuestario de 60 millones como el que "lleva Badalona varios años", se haya realizado el desalojo "en pleno mes de diciembre y, sólo por el origen de estas personas, dejándoles dormir en la calle".