ERC pedirá el martes en el Congreso cambiar la Ley de Memoria para incluir a víctimas del Patronato de la Mujer

Archivo - El diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro Vidal interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 10 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá el martes una proposición no de ley de ERC por la que insta al Gobierno a modificar la Ley de Memoria Democrática para incluir a víctimas del Patronato de Protección a la Mujer.

En la iniciativa ERC pide reconocer oficialmente, en el ámbito jurídico y administrativo, como "víctimas de la represión ejercida durante la dictadura franquista y sus estructuras institucionales", a las mujeres que fueron internadas en centros dependientes del Patronato de Protección a la Mujer desde 1941 hasta 1985.

Para ello, propone establecer los mecanismos administrativos necesarios "para garantizar la efectividad de este reconocimiento y el acceso a los derechos que se deriven del mismo".

También llama a promover las modificaciones legislativas necesarias, incluida la Ley de Memoria Democrática, "con la finalidad de incorporar explícitamente a estas mujeres como víctimas de la represión ejercida a través de esta institución".

Igualmente, solicita establecer, en el marco de estas modificaciones legislativas, el derecho de estas víctimas a percibir una indemnización pecuniaria "como medida de compensación y reparación", así como el procedimiento para obtenerla, en la línea de lo que ya se contemplaba en la Ley de Memoria Histórica para determinadas víctimas de la dictadura.

De la misma manera, reclama una estrategia específica de información y difusión del reconocimiento y de los derechos de las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, con especial atención a las mujeres mayores que puedan haber sido afectadas, mediante la colaboración con entidades de memoria, asociaciones, servicios sociales y organizaciones de mayores.

Asimismo, la formación apuesta por elaborar en el plazo máximo de un año, un inventario "exhaustivo" de toda la documentación relativa al Patronato de Protección a la Mujer, conservada en archivos de ministerios, organismos públicos, administraciones territoriales, incluyendo registros, expedientes personales, ficheros y cualquier otro fondo documental vinculado al funcionamiento de esta institución.

También quiere que se impulsen las actuaciones necesarias para localizar, identificar y garantizar la preservación de la documentación relativa al Patronato de Protección a la Mujer que pueda conservarse en centros o instituciones gestionados por congregaciones religiosas u otras entidades privadas que hubiesen participado en el funcionamiento de estos establecimientos.

INVENTARIO DE LOS CENTROS VINCULADOS

En esta misma línea, pide un inventario "completo" de todos los centros, instituciones y establecimientos que en algún momento dependieron o estuvieron vinculados al Patronato de Protección a la Mujer a lo largo de su historia, con el objetivo de identificar posibles fondos documentales o testigos "que permitan reconstruir el funcionamiento real de este sistema represivo".

Por otro lado, aboga por crear un grupo de trabajo específico, dependiente de la Secretaría de Estado de la Memoria Democrática, con participación de expertos y expertas en historia contemporánea, archivística, derechos humanos, memoria democrática y representantes de las víctimas, con el objetivo de fiscalizar y analizar la documentación que se vaya localizando relativa al Patronato de Protección a la Mujer.

"Este grupo deberá emitir recomendaciones sobre las medidas necesarias para la recuperación, preservación, catalogación y difusión de los fondos documentales, así como sobre las actuaciones que permitan avanzar en el esclarecimiento de los hechos y en las políticas de verdad, justicia y reparación", subraya.

Del mismo modo, recomienda garantizar la preservación, digitalización y consulta pública de esta documentación, asegurando el acceso a la información por parte de las víctimas, investigadores y ciudadanía, de acuerdo con los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición reconocidos en el derecho internacional de los derechos humanos.

Finalmente, solicita impulsar políticas públicas de reconocimiento, reparación y memoria para las mujeres que sufrieron la "represión" del Patronato de Protección a la Mujer, incluyendo iniciativas de investigación histórica, memorialización y apoyo a las víctimas.