Las españolas no rompen el techo de cristal: un 45,2% nunca ha ascendido en su trabajo

Las mujeres españolas no logran romper el llamado 'techo de cristal' en el trabajo pues casi la mitad (45,2%) nunca ha ascendido, aunque el 37% lleve más de seis años en la misma empresa y el 61% sea mayor de 40 años, por lo que tendrían la experiencia laboral necesaria para lograrlo. Esta es una de las conclusiones del informe 'Observatorio de la Mujer Profesional en España' que ha elaborado EAE Business School, perteneciente al grupo Planeta Formación y Universidades.

El estudio de la escuela de negocios también revela que casi 7 de cada 10 mujeres (68%) sí quieren ascender, independientemente del rango de edad y de si tienen hijos/as a su cargo.

Esta limitación del desarrollo profesional de muchas mujeres también revela el nivel de trabajo que se autoimponen, ya que 3 de cada 4 perciben una doble exigencia en su ámbito profesional, sintiendo que deben demostrar más que sus colegas hombres para alcanzar el mismo estatus de reconocimiento.

Entre las razones que señalan las profesionales que han participado en el estudio de EAE se encuentran, manifestadas prácticamente por el 60% de las mujeres, la subestimación de su capacidad de liderazgo, el querer demostrar que son capaces de asumir la responsabilidad laboral además de la familiar y la perpetuación de los estereotipos de género.

Para elaborar este estudio, EAE Business School ha recogido las opiniones y percepciones de más de 800 mujeres profesionales de entre 20 y 60 años, con estudios universitarios y residentes en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao y Zaragoza, con el fin de poner de manifiesto los factores que siguen obstaculizando el desarrollo profesional de las mujeres en España.

"Lo que hemos encontrado en este estudio es muy claro: las mujeres siguen enfrentando barreras que dificultan su avance profesional, como la falta de visibilidad y la carga adicional de las responsabilidades familiares", ha indicado la directora del SRC (Strategic Research Center) de EAE Business School, y una de las autoras del estudio, Carina Mellit.

Como ha añadido, "la brecha de género en términos de liderazgo y salario sigue siendo una realidad en muchas empresas". "Para que realmente haya un cambio, es crucial que las organizaciones adopten políticas inclusivas que no solo ofrezcan igualdad de oportunidades, sino que también reconozcan y valoren el talento de las mujeres en todos los niveles", ha aseverado.

Por otro lado, el 'Observatorio de la Mujer Profesional en España' de EAE también revela avances en cuanto a las políticas de igualdad en las organizaciones, ya que el 67% de las encuestadas indicó que trabaja en empresas que cuentan con, al menos, una mujer en su Comité de Dirección. Este porcentaje es mayor entre las compañías ubicadas en ciudades con grandes centros de negocios, como Madrid o Barcelona.

Esta mayor presencia femenina en puestos de responsabilidad es clave para impulsar la igualdad y para motivar a que otras mujeres asuman el reto de dirigir equipos y compañías, revela el estudio, que precisa que, en este sentido, el 77% de las profesionales se muestra dispuesta a ocupar un puesto directivo, aunque nunca haya sido liderado por una mujer, lo que indica un interés colectivo por abrir camino y marcar precedentes dentro de las organizaciones.

Entre las mujeres que rechazarían este ascenso directivo se encuentran las más jóvenes y las que tienen hijos/as, aludiendo al estrés y al tiempo que conlleva asumir este tipo de puesto. Sin embargo, a pesar de esta opinión mayoritaria entre las mujeres por ocupar puestos con responsabilidad, se sigue percibiendo una mayor proyección profesional entre los hombres.

Así, la mitad de las profesionales (51%) considera que sus compañeros han tenido un progreso más rápido que ellas, gracias, sobre todo, a que tienen menores responsabilidades familiares y a que la brecha de género se encuentra institucionalizada en muchas compañías y organizaciones.

De igual forma, solo el 8% de ellos ha visto afectada su carrera por la crianza de menores mientras que ellas en un 47% han visto impactos en su carrera profesional.

Además de este nivel de obligaciones familiares entre las mujeres, también hay que sumar la percepción de tener una mayor carga laboral y responsabilidad en comparación con sus compañeros varones, constatado por el 75% de profesionales femeninas.

Así pues, se constata una sensación de "doble exigencia" entre las mujeres en su desempeño profesional, siendo las principales causas la subestimación de su capacidad de liderazgo y la presión por equilibrar responsabilidades familiares y laborales.

En este sentido, el estudio de EAE Business School también recoge los factores clave para avanzar en el proceso de equidad en las empresas según las mujeres, entre los que figuran la "cultura empresarial que apoye la diversidad y el liderazgo femenino" (34%), la implementación de "horarios más flexibles" (34%) y el "confiar en el propio potencial" (32%). Este último factor es especialmente relevante entre las más jóvenes.

Al profundizar en las causas de por qué las mujeres no ascienden, la mitad de las encuestadas señala "no entrar en los juegos políticos", lo que revela que, en muchas organizaciones, los criterios para ascender no se centran únicamente en motivos meritorios, como la experiencia o la formación.

Otros factores para influyen negativamente en el ascenso son la falta de visibilidad del potencial (40%) y el estilo de liderazgo de la compañía (35%). Por otro lado, la principal motivación de las mujeres para ascender es mejorar sus ingresos (80%), independientemente de su veteranía o su situación familiar.

El 'Observatorio de la Mujer Profesional en España' también constata la necesidad de potenciar la autoestima entre las profesionales, ya que, en muchas ocasiones, las barreras para crecer laboralmente proceden de ellas. Así, el 81% de las mujeres del estudio de EAE considera que otras personas han confiado más en sus competencias que ellas mismas, ya sea de manera ocasional o habitual.

De acuerdo con estos datos, este porcentaje se reduce al 60% entre las generaciones más jóvenes, lo que indica un importante cambio de mentalidad que podría favorecer, por tanto, la igualdad laboral.

También se percibe una evolución en la toma de consciencia sobre lo que significa el éxito en femenino uno de los grandes temas a debatir si realmente se quiere encontrar una forma de liderazgo alineada con los valores y propósitos de las profesionales mujeres.

Las respuestas de la investigación de la escuela de negocio revelan importantes diferencias entre lo que desean las mujeres y lo que la sociedad marca como objetivo: la independencia económica (34,6%) y la realización laboral (34,5%), sin dejar de lado el equilibrio con su vida personal, son los factores que determinan el éxito para ellas. Por el contrario, tener un salario alto o reconocimiento social, aspiraciones más ligadas a conceptos tradicionales del éxito, son menos valorados.