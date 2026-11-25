La presidenta del Observatorio contra la violencia doméstica y de género del CGPJ, Esther Rojo, posa para Europa Press, a 24 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Esther Rojo, ha abogado este miércoles 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, por perfeccionar las leyes, los protocolos y los sistemas de protección frente a la violencia machista al advertir de que "siempre hay margen de mejora".

"Nuestro propósito es contribuir a perfeccionar las leyes, los protocolos y los sistemas de protección, y dotarnos de más y mejores herramientas para ello. Siempre hay margen de mejora", ha asegurado en una declaración institucional.

En este sentido, Rojo ha recordado a las 47 mujeres y tres menores asesinados este año por violencia de género y ha trasladado "apoyo y cariño" a los familiares de las víctimas.

"Cada una de estas muertes y cada caso de violencia de género que conocemos a través de las denuncias que llegan a los órganos judiciales nos causan un profundo dolor. Ese dolor es para todos nosotros un revulsivo que reafirma nuestro compromiso de seguir trabajando para erradicar estos comportamientos delictivos de nuestra sociedad", ha subrayado.

Del mismo modo, ha denunciado que "la violencia contra las mujeres siga truncando vidas y sumiendo familias en el dolor cada año". Por ello, ha recalcado que proteger a las víctimas debe ser "prioridad". "Cada crimen nos obliga a preguntarnos si habría sido posible evitarlo y a redoblar nuestros esfuerzos para proteger a las mujeres y a sus hijos e hijas", ha añadido.

En esta misma línea, ha subrayado el trabajo del Observatorio en su dedicación a la lucha contra la violencia machista, "con tesón, en colaboración y coordinación con las distintas instituciones". "Todas y todos compartimos un objetivo común; sin ese trabajo conjunto hubiera sido imposible llegar hasta donde nos encontramos ahora", ha apuntado.

A su juicio, pese a la "dureza" de los datos, ha dicho que las cifras indican que están "caminando en la dirección adecuada" y que se han "salvado muchas vidas" --aunque sea imposible saber cuántas-- gracias a ese trabajo conjunto. Si bien, ha advertido de que "queda mucho por hacer".

MENSAJE PARA LOS ENTORNOS DE LAS VÍCTIMAS

Igualmente, Rojo ha hecho un llamamiento directo a las mujeres que sufren violencia para que acudan a las autoridades policiales y judiciales y pidan ayuda, y ha instado a sus entornos a que estén "atentos y vigilantes".

"Es posible salir de la violencia y construir una vida libre de miedo. Merecen vivir con libertad y seguridad. El compromiso del Observatorio contra la violencia doméstica y de género, y del CGPJ en su conjunto, es estar a su lado para que esa esperanza se convierta en realidad", ha concluido.