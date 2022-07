Exmarido de María Sevilla, en el Congreso: "Irene Montero se permite el lujo de llamarme maltratador y pederasta"

VOX en un a jornada en el Congreso: "Hoy los silenciados vais a recuperar la voz en esta casa"

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Rafael Marcos, exmarido de la expresidenta de Infancia Libre María Sevilla, que litiga con la ministra de Igualdad, Irene Montero, por haberle presentado como un "maltratador" ha participado este miércoles en el Congreso de los Diputados en una mesa redonda organizada por Vox.

"Irene Montero se permite el lujo de llamarme maltratador y que soy un pederasta y estoy condenado por ello. Hemos tomado cartas en el asunto pero esto no cala a la gente, solo cala cuando te pica la avispa, ¿Qué nos pasa?", se ha preguntado Marcos durante su intervención en el acto en la Cámara Baja organizado por el partido que lidera Santiago Abascal.

María Sevilla fue indultada por el Gobierno tras haber sido condenada a dos años y cuatro meses de prisión por sustracción de menores y a la pérdida de la patria potestad de su hijo. Su expareja reclama a Montero 85.000 euros por acusarle de maltratar a Sevilla y al hijo de ambos.

La semana pasada la ministra de Igualdad rechazó llegar a un acuerdo con Marcos, quien ahora podría presentar una demanda por lo que considera una "intromisión ilegítima" en su derecho al honor.

"Cuando supimos del indulto el niño empezó a decaer en los estudios. Han sido meses duros, hemos interpuesto varias demandas, porque él no quiere ver a su madre y yo voy a hacer lo que él quiera, es libre y tiene que decidir la relación que quiere con papá y mamá porque tiene quince años", ha explicado el exmarido de María Sevilla.

Marcos, que es delegado de la Asociación Nacional de Ayuda a las Víctimas de Violencia Doméstica (ANAVID), ha afirmado que su hijo "vio la manipulación" de María Sevilla y la "vivió en sus carnes directas" cuando no le permitió ver a su hermana en un punto de encuentro. Así las cosas, ha señalado que para su hijo su hermana "es lo más grande, no se les puede separar" y ha apostillado que su madre "está jugando con ello".

"Desde entonces no quiere ver a su madre, la quiere, eso es innegable, pero decía que estaba cumpliendo por las cosas que había hecho. Que un niño diga esas cosas te desgarra. Mi hijo sabía que los informes los había pagado ella", ha comentado Marcos en referencia a los informes aportados por María Sevilla en los que le acusaba de haber abusado de su hijo.

Tras ser condenada a dos años y cuatro meses de prisión y cuatro años de retirada de la patria potestad, ha proseguido Marcos, María Sevilla pidió el indulto al Gobierno en diciembre del año pasado. "Desde que lo supe sospechaba que se lo iban a dar, cualquiera que conozca la línea de este Gobierno puede tener muy pocas dudas de que se lo fueran a dar", ha advertido.

LOS PROBLEMAS CON MARÍA SEVILLA EMPEZARON EN EL 2010

Marcos ha relatado que los problemas con su expareja comenzaron en el año 2010, cuando decidió separarse de ella, teniendo su hijo dos años y medio, porque "la convivencia no era buena" y no quería que el menor "viviera una familia con muchas discrepancias". "Cuando conoció a su pareja actual empezaron los problemas, la llamé y le dije que quería la custodia compartida y ella dijo que el hijo era suyo", ha recordado.

Durante el juicio a finales de 2012 para establecer un régimen de visitas, el abogado de María Sevilla, según Marcos, presentó el informe de una psicóloga "con supuestos abusos sexuales" hacia el niño. "En ese momento me quedé pálido, fue el peor día de mi vida, empezó la peor época de mi vida, me derrumbé. Nos pusimos en manos de la justicia, no hubo juicio pero el resultado de unas testificales previas del niño, su madre y su abuela fue que el relato del niño no era acorde a su edad, sino que le habían inducido lo que tenía que decir, que a día de hoy me lo ha asegurado", ha manifestado.

Posteriormente, el juez dictaminó que Marcos podría buscar al niño en casa de Sevilla todos los sábados. "Fui a buscar a mi hijo a casa de ella todos los sábados y en ni uno solo me abrió la puerta. Después hubo otro juicio, ella presentó más informes y todos fueron desmentidos, se le instó a que tenía que cumplir pero desobedeció encarecidamente y con toda la desfachatez del mundo a la justicia", ha lamentado.

A finales 2017 un juzgado otorgó la custodia a Marcos. Fue entonces cuando María Sevilla "desaparece por completo" hasta que en 2019 la policía encuentra al menor, según el relato del padre: "Tuvieron que tirar la puerta abajo porque ella no abría la puerta. Él estaba desubicado".

Tras esto, Marcos ha subrayado que María Sevilla "volvió a poner una denuncia" diciendo que estaba "abusando" de su hijo mientras vivía con él. "Mi hijo comparece en el juzgado, lo desmonta y dice que es su madre la que está manipulando y haciéndole daño. La verdad, es que estas madres no se dan cuenta", ha afirmado.

RAFAEL MARCOS, "UNA VÍCTIMA DE UN GOBIERNO ACTIVISTA"

Durante su intervención, el portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha destacado que, con este acto en la Cámara Baja, ponen fin a "una grave anomalía democrática": "Hoy los silenciados vais a recuperar la voz en esta casa, la casa de todos los españoles, no solo de los progres".

Espinosa de los Monteros, que ha defendido que hay que "tratar a todas las víctimas por igual", ha asegurado que Rafael Marcos "es una víctima de un Gobierno activista que no está dispuesto a parar ni siquiera ante la ilegalidad". En este sentido, ha añadido que, "tras una sentencia firme", el Ejecutivo "ha indultado a la secuestradora y maltratadora de sus hijos".

"Hoy se va a escuchar por primera vez vuestra voz, la voz de todas las víctimas de la violencia doméstica y las víctimas de la Ley de Violencia de Género. La verdad está de vuestro lado y la verdad acaba triunfando siempre", ha sentenciado.

Asimismo, ha celebrado que Vox está "empezando a ganar batallas de las ideas" ya que hoy en el Congreso "se habla de cosas de las que no se podía hablar hace dos años". "Hoy en el Congreso se hablará de la aberración jurídica y democrática que han supuesto las leyes de género que nadie ha criticado hasta hoy en esta casa", ha dicho.

El acto organizado por Vox en la Cámara Baja ha concluido con un minuto de silencio "en memoria de todas las víctimas de cualquier tipo de violencia", a petición de Espinosa de los Monteros".

FELICITA AL PP POR RETRASAR LA 'LEY DEL SOLO SÍ ES SÍ'

Esta mañana, en una entrevista en Esradio recogida por Europa Press, el portavoz parlamentario de Vox ha felicitado al PP por haber conseguido retrasar la aprobación definitiva de la 'Ley del solo sí es sí' en el Senado después de que una enmienda de Junts haya salido adelante con el apoyo de los populares y otros grupos parlamentarios.

"Lo que ha conseguido el PP, hábilmente, la verdad, es posponer la aprobación de la ley hasta septiembre, así que felicidades porque han actuado bien", ha indicado el dirigente de Vox.