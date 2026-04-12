Expertos abogan por la cooperación y las alianzas para impulsar derechos de mujeres palestinas, jordanas y afganas

Asistentes al encuentro 'Cooperación Española en acción: Alianzas transformadoras para la promoción de los derechos de mujeres palestinas rurales y jordanas con discapacidad', celebrado por Fundación Promoción Social en Casa Árabe - FUNDACIÓN PROMOCIÓN SOCIAL

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Madrid ha acogido esta semana sendos encuentros sobre la situación de las mujeres palestinas, jornadas y afganas, en los que se ha puesto de manifiesto la importancia de la cooperación y las alianzas para lograr medidas de apoyo y protección.

Así, en el congreso internacional 'Cooperación Española en acción: Alianzas transformadoras para la promoción de los derechos de mujeres palestinas rurales y jordanas con discapacidad', celebrado por Fundación Promoción Social en Casa Árabe, se ha abordado el trabajo de la sociedad civil en la promoción de la igualdad de género como derecho humano en Palestina y Jordania, como han indicado los impulsores del encuentro.

En este encuentro se ha presentado a Bethlehem Fair Trade Artisans, "una organización de comercio justo dirigida por mujeres que se dedica a apoyar a los artesanos de toda Palestina y a preservar el rico patrimonio de la artesanía palestina", según su directora, Suzan Sahori.

En el caso concreto de las mujeres rurales palestinas, Sahori ha destacado que son ellas las que "preservan las tradiciones, sostienen a sus familias y mantienen vivas la artesanía y la agricultura locales", pese a que afrontan desafíos mucho mayores a la hora de acceder a oportunidades laborales y económicas.

En este sentido, ha hecho hincapié en que, a pesar de los numerosos retos sociales y económicos que aún afrontan, entre los que ha destacado las restricciones a la circulación y la libertad de movimiento limitada, "las mujeres palestinas siguen avanzando con resiliencia, valentía y creatividad".

Posteriormente, la directora general de la entidad jordana Al Hussein Society, Anni Medzhagopian, ha compartido la situación de las mujeres con discapacidad en Jordania, explicando que "se enfrentan a una discriminación múltiple que afecta a la educación, el empleo, la participación y la toma de decisiones".

"La escasez de servicios especializados, infraestructuras accesibles y profesionales cualificados limita su inclusión" ha advertido Medzhagopian, que ha considerado que "la intersección entre género, discapacidad y desplazamiento aumenta los riesgos de exclusión y violencia en Jordania".

Además, ha indicado que actualmente están trabajando en los campos de refugiados (de Azraq, Mafraq, Ramtha y Azraq Norte), en los que es más difícil atender a mujeres con discapacidad, las cuales enfrentan múltiples vulnerabilidades. "Damos prioridad a las zonas desatendidas con servicios accesibles limitados" ha indicado.

En un segundo bloque, se ha analizado el papel de la política de la Cooperación Internacional al Desarrollo y la Acción Humanitaria en la promoción de los derechos de las mujeres que, entre otros, ha contado con la responsable de Proyectos de Palestina y Jordania de Fundación Promoción Social, Gema Talaván.

La experta ha señalado que, con motivo del 30 aniversario de la Declaración de Pekín, "Fundación Promoción Social ha impulsado una serie de hitos para visibilizar el papel de la cooperación internacional en el empoderamiento de las mujeres y cómo la sociedad civil es un vector fundamental para impulsarlo de forma viable y sostenible".

También ha hecho alusión a la reciente publicación de la Estrategia de Cooperación Feminista, que pone el foco en ejemplos reales desarrollados en Oriente Próximo, convirtiéndose en "portavoces de las mujeres que están transformando su realidad y acompañándolas en este proceso para un cambio sostenido que puedan disfrutar las generaciones futuras".

CONTRA EL APARTHEID DE GÉNERO EN AFGANISTÁN

Por otro lado, asistentes a la jornada 'Solidaridad Afganas', organizada por la asociación El Club de las 25, en la sede de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), han hecho un llamamiento a la comunidad internacional para erradicar el 'apartheid de género' que, como han denunciado, se vive en este país.

Este encuentro ha contado con expertas en derecho internacional, activistas y representantes institucionales que han denunciado la violación de derechos que sufren las mujeres y niñas afganas desde la llegada de los talibanes al poder y el abandono de la comunidad internacional hacia esta realidad, según los impulsores del encuentro.

"El mundo ha abandonado a las mujeres en Afganistán y llevamos casi 5 años en esta situación, abandonados en manos de terroristas", ha denunciado la periodista y refugiada afgana Khadija Amin, presidenta de la Asociación Esperanza de Libertad.

Por ello, en la jornada se instó a la necesidad de reconocer esta situación como una forma específica de violencia basada en el género en el ámbito internacional y de reconocerlo como tal en el ordenamiento jurídico, así como de articular de forma urgente una respuesta global que incluya estrategias concretas de apoyo y protección en sus países y en el exilio.

Entre las propuestas planteadas, se destacó la importancia de escuchar a las mujeres afganas que llegan a España y garantizarles asilo, así como reforzar los programas de apoyo e integración para mujeres afganas en países de acogida con clases de español, apoyo psicológico y servicios de mentoring.

Como resultado del encuentro, se acordó la elaboración de un documento de recomendaciones dirigido a instituciones nacionales e internacionales con el objetivo de reforzar la acción política y humanitaria ante esta crisis para lograr un Afganistán en paz con su pueblo y con la comunidad internacional para que mujeres y niñas afganas puedan recuperar su libertad.