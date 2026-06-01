Fábrica de Moneda emitirá sellos sobre la reforma del articulo 49 de la Constitución, la Sagrada Familia y Vargas Llosa

Archivo - Fachada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emitirá en los próximos días sellos conmemorativos de la reforma del artículo 49 de la Constitución, el Pueblo Gitano, la Sagrada Familia y Mario Vargas Llosa.

Así lo establece una Resolución de 25 de mayo de 2026, conjunta de las Subsecretarías de Transportes y Movilidad Sostenible y de Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de cuatro series de sellos de correo, que publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, el próximo 6 de junio se emitirá el sello dedicado a la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, en atención a la iniciativa promovida por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

La emisión, integrada en la serie 'Valores cívicos' y denominada 'Artículo 49 Constitución Española, personas con discapacidad', constituye un reconocimiento institucional y social a una de las reformas constitucionales más relevantes de las últimas décadas, que actualizó el texto constitucional para adecuarlo a los principios de derechos humanos, igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad.

La reforma del artículo 49, en vigor desde febrero de 2024, sustituyó, segú el Cermi, "una terminología obsoleta y asumió plenamente el enfoque de derechos consagrado en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, reforzando el compromiso constitucional de los poderes públicos con la inclusión y la participación social".

El sello incorpora también imagen del número 49 en braille, con el objetivo de reforzar el carácter accesible e inclusivo de esta emisión filatélica. La estampa tendrá un valor postal de 5,50 euros y se emitirá una tirada de 65.000 hojas bloque.

La presentación oficial de esta pieza filatélica tendrá lugar el próximo 10 de junio, en la sede del CERMI, en un acto institucional en el que se realizará el primer matasellado oficial de la emisión.

Asimismo, el día 10 de junio se emitirá la serie titulada 'Arquitectura-2026. Basílica de la Sagrada Familia', con un valor postal de 8 euros y una tirada también de 65.000 hojas bloque.

La tercera serie de sellos irá destinada al escritor Mario Vargas Llosa y se emitirá el 11 de junio, con una tirada de 65.000 sellos y un valor postal de 1 euro.

La última y cuarta serie que emitirá la Fábrica de Moneda y Timbre será el 15 de junio y estará dedicada al Pueblo Gitano. Se estamparán 65.000 ejemplares con un valor postal de 2 euros.

De todos estos efectos, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda reservará un mínimo de 2.500 unidades de cada efecto, para atender los compromisos derivados de la pertenencia a la Unión Postal Universal y a otros organismos internacionales, así como para su incorporación a los fondos filatélicos del Museo Postal y Telegráfico y para la promoción de la filatelia.

Otras 500 unidades de estos efectos serán reservadas a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, para atenciones de intercambio con los Organismos emisores de otros países, integración en los fondos filatélicos del Museo de dicha Fábrica y promoción filatélica nacional e internacional.