Fakali registra más de 140.00 menciones relacionadas con antigitanismo en redes en los primeros seis meses de año

Archivo - Bandera del Pueblo Gitano en imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Fakali ha registrado 140.081 menciones relacionadas con los términos vinculados al antigitanismo en los primeros seis meses del año, con un alcance potencial superior a 3.350 millones de impactos. Así lo recoge en su Observatorio de Discriminación 2.0 según el cual la red social X ha concentrado 122.384 menciones, el 87,37 % del total, y se convirtió en el principal espacio de conversación, atención y seguimiento captado por la herramienta.

El informe de la federación revela que el 58,13 % del total de menciones rastreadas de enero a junio de 2026 presenta un sentimiento negativo, identificando la ira como la emoción predominante (44,49 %). En X, la proporción de sentimiento negativo asciende al 63,73 %.

Para el análisis de los datos, Fakali ha utilizado la herramienta Mention, un sistema de análisis y monitorización basado en IA, que les ha permitido ampliar su estudio a redes sociales, blogs y foros. Con esta última herramienta, el Observatorio ha analizado 2.836 publicaciones entre enero y junio, detectó 184 casos de posible antigitanismo y reportó 101. Las dos herramientas tienen ámbitos de seguimiento diferentes, por lo que sus cifras no representan el mismo conjunto de contenidos.

La ampliación permite localizar más conversaciones y seleccionar los casos que requieren atención. También ayuda a identificar momentos en los que aumentan las detecciones. En marzo, Google Alerts registró 48 casos, el máximo mensual del semestre.

Ese mes se produjo una "oleada de ataques" digitales tras la concesión del Premio Goya al joven actor gitano Antonio Fernández Gabarre. Fakali respondió con un hilo divulgativo en redes sociales que superó las 416.000 visualizaciones.

En abril, las detecciones bajaron a 18, la cifra más reducida del periodo. El mes coincidió con la conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano y con la presencia de narrativas "masivas de reconocimiento y ruptura de estereotipos".

El Observatorio ha contabilizado entonces 388 menciones directas a Fakali, cuya actividad reivindicativa por el 8A en redes superó los 560.000 impactos.

Durante el semestre, la federación publicó 157 contenidos en sus perfiles sociales, que sumaron 1,7 millones de impactos, y registró 94 apariciones en medios de comunicación convencionales. Esta presencia pública forma parte de su estrategia de contradiscurso frente a los estereotipos sobre el Pueblo Gitano.

DENUNCIAS Y PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

El informe documenta siete acciones directas de denuncia y posicionamiento ante casos graves. Fakali ha denunciado declaraciones de responsables políticos en Hungría y Chile que estigmatizaban al Pueblo Gitano.

La federación también difundió la sanción de 10.000 euros impuesta por la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación de la Generalitat a una inmobiliaria de Cataluña por discriminación racista en el alquiler, una realidad que golpea a diario a la ciudadanía gitana en España. La respuesta del Observatorio se extiende también a los espacios de participación.

La Red de Participación Gitana desarrolló 42 actuaciones durante el semestre, con más de 400 personas beneficiarias. Entre sus hitos figuran la integración de Fakali en la Red Estatal de Mujeres Gitanas creada por el Ministerio de Igualdad.