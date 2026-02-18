Feministas abolicionistas clamarán el 8M en Madrid contra el velo en las mujeres: "La bandera de la sumisión"

Archivo - Decenas de personas durante la manifestación organizada por el Movimiento Feminista de Madrid por el 8M, a 8 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Feministas abolicionistas del Movimiento Feminista de Madrid clamarán el domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en la capital, contra "todas las formas del velado de las mujeres", que han calificado de "bandera de la sumisión".

Según han informado, marcharán a las 12:00 horas desde la Plaza de Cibeles a la Plaza de España, en una manifestación con el lema 'Frente a la barbarie patriarcal, feminismo internacionalista: ¡Ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas!'.

En este sentido, se concentrarán, por una parte, contra "todas las formas del velado de las mujeres", que, a juicio del movimiento, son "manifestaciones de un sometimiento que les impedirá desde el control sobre su propio cuerpo al desarrollo de su vida en la sociedad".

"Hay un genuino movimiento de mujeres nacidas en contextos islámicos, tanto en España como globalmente, en lucha contra la imposición del velo", asegura el Movimiento Feminista de Madrid.

De la misma manera, recalcan que "el feminismo es incompatible con la sumisión de las mujeres" y subrayan que "el velo es la bandera de la sumisión". "Coeducación, igualdad, participación de las mujeres y no segregación deben ser los ejes para una política integral que nada tiene que ver con el discurso xenófobo de la ultraderecha. Respecto al espacio público, la sanción a los opresores debe aplicar a la vez la protección efectiva de las mujeres y estar basada en el principio de igualdad", apuntan.

También apuestan por "la no intervención de ninguna religión en las instituciones y en la escuela pública y la definición del Estado español como laico".

Por otro lado, las feministas marcharán por las calles madrileñas en defensa de un modelo abolicionista de la prostitución, que "salva vidas", así como "otorga derechos a todas las que están o han estado en prostitución y garantiza los recursos necesarios para ofrecer alternativas de salida y una reparación integral".

LA PROSTITUCIÓN ES "VIOLENCIA MACHISTA"

"La legalización de la prostitución equivale a capitular ante la violencia contra las mujeres. La izquierda del 'sólo sí es sí' tiene la obligación de luchar por la abolición de la prostitución: si el consentimiento es un derecho fundamental, no se puede comprar", subrayan. Además, añaden que "negar que la prostitución es violencia machista también es negacionismo, lo haga la izquierda o lo haga la derecha".

En esta línea, afean al Gobierno el "incumplimiento" de su compromiso para la implantación del modelo abolicionista de la prostitución en España en esta legislatura. También critican a los grupos y dirigentes políticos "que de forma hipócrita condenaron los audios de Ábalos y Koldo mercadeando a las mujeres a la vez que impiden la ley abolicionista".

Igualmente, advierten de que una ley sólo contra la trata es "insuficiente" para luchar contra la prostitución, ya que "se necesitan políticas para proteger efectivamente a las mujeres, reducir la demanda y desmontar la industria de la explotación sexual".

Asimismo, el Movimiento Feminista de Madrid marchará el próximo 8M contra la "barbarie patriarcal de las guerras, genocidios y masacres contra la población". "La misoginia inherente a esta realidad atraviesa a millones de mujeres desde el ámbito público a la esfera privada, porque la barbarie patriarcal está también en el interior de las casas", destacan.

LLAMAMIENTO ANTE EL "AVANCE DE LA ULTRADERECHA"

También hacen un llamamiento a la sociedad "en oposición al avance de la ultraderecha que niega la necesidad de luchar contra esta violencia y promueve el desmantelamiento de los sistemas públicos para el negocio capitalista". Las feministas consideran "necesario" frenar sus expectativas y por ello defienden "lo público como garantía para la igualdad de oportunidades y el derecho a una vida digna". "La vida digna para todas es incompatible con la privatización, los recortes y la mercantilización de nuestros derechos", afirman.

Finalmente, exigen un Sistema Público de Cuidados "que deje de cargar sobre los hombros de las mujeres la sostenibilidad de la vida"; la regularización de las mujeres migrantes, "una medida necesaria para quienes trabajan en condiciones ilegales e inhumanas"; y la abolición "de cualquier forma de explotación laboral que se base en la subordinación económica de la mujer trabajadora".