Feministas exigen a Igualdad retirar la guía de lenguaje inclusivo para la Administración por "diluir la categoría sexo"

Archivo - Cientos de personas durante la manifestación organizada por el Movimiento Feminista de Madrid por el 8M, a 8 de marzo de 2026, en Madrid (España). Foto de archivo - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

Feministas de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres han exigido al Instituto de las Mujeres, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, y al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) retirar la 'Guía de lenguaje inclusivo para la Administración' por "diluir la categoría sexo".

La organización de mujeres considera que las propuestas incluidas en el documento "debilitan herramientas esenciales para identificar, medir y corregir las desigualdades que sufren las mujeres por razón de sexo".

En este sentido, ha reclamado la retirada del aval institucional a esta publicación, el cese de su distribución como material formativo o de referencia para el personal de la Administración y que deje de presentarse como orientación oficial aplicable al funcionamiento administrativo.

La guía ha sido publicada por el Instituto de las Mujeres y el INAP y es difundida como publicación oficial dentro del catálogo de publicaciones de la Administración General del Estado, en el marco de materiales dirigidos a la Administración. Se presentó el pasado 21 de mayo en la sede del Instituto Nacional de Administración Pública.

Aunque la propia publicación incorpora una cláusula según la cual "el Instituto de las Mujeres no se hace responsable de las opiniones expresadas en este estudio ni de los resultados obtenidos en el mismo", las feministas han apuntado que resulta "incompatible" esa advertencia con la decisión de editar, publicar, distribuir y presentar el documento bajo apariencia institucional y como material de referencia para la Administración.

La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres ha defendido que "no cuestiona la libertad de cátedra de las autoras para defender sus tesis en el ámbito académico". Sin embargo, ha añadido que sí cuestiona "enérgicamente" la "coherencia" de propuestas que, "al desplazar o diluir la categoría sexo allí donde constituye una herramienta jurídica y administrativa esencial, debilitan directamente los instrumentos que permiten visibilizar, medir y combatir la discriminación que sufren las mujeres por razón de sexo".

EN "CONTRADICCIÓN" CON LA LEY

Por ello, ha rechazado que "instituciones públicas creadas para proteger la igualdad entre mujeres y hombres otorguen apariencia de legitimidad institucional a planteamientos que entran en contradicción con ese mismo mandato legal".

"La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres obliga a los poderes públicos a identificar, medir y corregir desigualdades estructurales basadas en el sexo. Esa obligación exige preservar instrumentos administrativos y estadísticos capaces de registrar esa realidad material de forma objetiva", ha subrayado.

Según ha explicado la organización de mujeres, la guía define el lenguaje inclusivo "como un conjunto de estrategias lingüísticas y discursivas orientadas a garantizar la visibilidad y representación equitativa de todas las identidades de género, evitando la reproducción de sesgos sexistas y exclusiones en la comunicación".

A juicio de la Alianza, ese lenguaje "inclusivo" que se propone busca incentivar cambios que "huyan" del uso del masculino genérico e incorporen el uso del femenino y lo no binario. También ha indicado que propone utilizar formularios que incluyan una versión de lenguaje neutro no binario y que los documentos oficiales que obligan a elegir entre masculino o femenino den paso a documentos que además admitan el género no binario.

Las feministas han señalado que la propuesta de la guía es que documentos y formularios de la Administración abandonen "el dato objetivo sexo" por la "percepción subjetiva de no ser ni mujer ni hombre". "Recuerdan que sin identificación del sexo, y promocionando su sustitución por las 'identidades sentidas', no es posible medir brechas salariales, segregación ocupacional, desigualdad en el acceso a recursos públicos, impacto diferencial de políticas públicas, discriminación institucional o violencia específica ejercida contra las mujeres", han explicado.

Finalmente, Contra el Borrado ha apuntado que "el español dispone de recursos suficientes para nombrar correctamente a las mujeres y describir con precisión la realidad sexual de las personas". "La igualdad entre mujeres y hombres no puede defenderse debilitando precisamente los instrumentos que permiten medirla", ha recalcado.