Fiscal de Sala de Trata: "De nada sirve una sentencia ejemplar si en el camino hemos revictimizado a la superviviente"

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La fiscal de Sala Coordinadora de Trata de Personas y Extranjería de la Fiscalía General del Estado (FGE), Beatriz Sánchez, ha destacado este viernes la importancia de mantener un enfoque centrado en la víctima en los casos de trata de seres humanos. Según ha apuntado, aunque las condenas sean ejemplares, no cumplen su objetivo si durante el proceso judicial se revictimiza a las víctimas.

"De nada sirve una sentencia ejemplar si en el camino hemos revictimizado a la superviviente, a la testigo que ha tenido que pasar por un proceso infame", ha asegurado Sánchez durante la conferencia temática sobre 'La trata de mujeres y la explotación de mujeres y niñas con discapacidad: orientaciones para una intervención efectiva', organizada por la Fundación CERMI Mujeres en el Congreso de los Diputados.

En este sentido, ha señalado que mujeres y niñas con discapacidad enfrentan barreras adicionales debido a su vulnerabilidad, dificultad de comunicación o dependencia de familiares o cuidadores que, en ocasiones, ha dicho que son sus propios explotadores. Por ello, ha pedido contar con pruebas sólidas y no depender únicamente del testimonio de la víctima para garantizar justicia.

"Que no podemos solamente contar con la declaración de la víctima, que tenemos que esforzarnos, agotar las investigaciones para tener un acervo probatorio que corrobore esos indicios que nos da la víctima o la superviviente. No podemos ir solo con la declaración de la víctima, porque ya estamos observando que, muchas veces, en base a ese principio de presunción de inocencia o in dubio pro reo, nos quedamos sin prueba en este sentido", ha explicado.

De la misma manera, la fiscal también ha abordado los retos específicos de la explotación mediante vínculos afectivos, conocidos como el método 'Loverboy', que consiste en la captación de víctimas a través del engaño emocional o sentimental. Este tipo de situaciones, ha apuntado que dificulta aún más la detección y la protección, y requiere un esfuerzo coordinado entre las fuerzas de seguridad, los servicios sociales y las instituciones sanitarias.

"Y evidentemente, para ellas, en muchas ocasiones, identificar que lo que hay detrás de esa relación que se supone afectiva es una forma de captación y explotación es verdaderamente difícil", ha señalado.

Con el objetivo de garantizar una atención adecuada, Sánchez ha recalcado la necesidad de instrumentos accesibles y acompañamiento especializado: lectura fácil, tutores y facilitadores que permitan a la víctima participar en el proceso judicial sin riesgo de daño emocional o psicológico.

"TIENEN DERECHO A SER PROTEGIDAS"

En esta misma línea, ha subrayado que las víctimas de trata, "cualquiera que sea su situación, tienen derecho a ser protegidas, aun cuando no formen parte de un procedimiento judicial, aun cuando no puedan facilitar datos para favorecer ese procedimiento, porque son víctimas".

"La trata de mujeres con discapacidad no solo constituye una forma de violencia extrema, sino que verdaderamente está agravada por la discriminación estructural y por el olvido y la falta de respuestas adecuadas por parte del Estado y la sociedad", ha afirmado Sánchez.

Asimismo, ha reclamado un "especial esfuerzo" en identificar a las víctimas de trata, en protegerlas y "en verdaderamente tener un modelo estructurado de ayuda y asistencia integral hasta su total recuperación, porque lo que han sufrido es verdaderamente una ausencia de derechos".

CENTROS ESPECIALIZADOS, "LO DESEABLE"

Por otro lado, ha insistido en la necesidad de centros especializados y adaptados para mujeres y niñas con discapacidad que han sufrido trata. Si bien, ha reconocido que "el número de víctimas identificadas y detectadas a lo mejor no permite que existan estos centros especializados", pero ha dicho que "sería lo deseable e imprescindible".

En tanto no se dispongan de estos centros, la fiscal ha llamado a capacitar al personal de los centros de atención existentes, que estén preparados para identificar casos de trata.