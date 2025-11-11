Foro de Madrid y Movimiento Feminista marcharán el 25N en la capital contra la violencia machista y el negacionismo

Archivo - Decenas de personas durante la manifestación organizada por el Foro de Madrid Contra la Violencia a las Mujeres con motivo del 25N en 2024. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Foro de Madrid y el Movimiento Feminista de Madrid han convocado una manifestación el martes 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, contra la violencia machista y el negacionismo.

Según han informado este martes las feministas, la marcha, que tendrá como lema '25N Contra la violencia machista y el negacionismo. Basta de abandono institucional' saldrá a las 18.30 horas de la confluencia entre las calle de Alcalá y Gran Vía y finalizará en la Plaza de España.

En este sentido, las organizadoras han denunciado el "negacionismo de la ultraderecha" que "se permite menospreciar a las mujeres minimizando las cifras de asesinatos machistas". Además, han afirmado que, tanto en España como en todo el mundo, "el feminicidio es la principal causa de muerte violenta de las mujeres".

También han criticado "el abandono y la negligencia de las instituciones a la hora de contrarrestar estos discursos negacionistas y en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, y la relegación de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres".

Igualmente, han realizado un llamamiento a la participación de la manifestación "ante la previsible desmovilización como consecuencia de la relajación de las políticas públicas en materia de igualdad y de la prevención de la violencia contra las mujeres". Así, han animado a lleva a cabo una movilización "que impida que la violencia machista caiga en la desidia institucional o en la indiferencia social".

La campaña de la marcha han indicado que se desarrollará en redes sociales y en las calles, con pegadas de carteles en los diferentes barrios de Madrid y con distribución de folletos en centros cívicos y culturales, asociaciones, institutos, universidades.

EL AÑO PASADO EL 25N MARCHARON 6.500 PERSONAS EN MADRID

El año pasado, el 25 de noviembre el feminismo salió una vez más dividido en Madrid, con dos manifestaciones que reunieron a cerca de 6.500 personas, según datos de la Delegación del Gobierno en la capital española.

En primer lugar, el Foro de Madrid, las denominadas feministas 'clásicas' o 'históricas', que congregaron a 3.500 personas (10.000 según las organizadoras), recorrieron la Gran Vía madrileña y pidieron "combatir el sexismo".

Mientras, a la marcha convocada por la Comisión 8M, que arrancó desde la Glorieta de Atocha, acudieron 3.000 personas (70.000 según las organizadoras), y salieron a la calle al grito de "Juntas, el miedo va a cambiar de bando".