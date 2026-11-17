Archivo - Una pareja con un carrito de bebé. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que la prestación universal por crianza "está lista" para llevarla a la diputación permanente "si el PSOE quiere" y la ministra portavoz, Elma Saiz, no ha descartado que pueda ir a alguno de los consejos de ministros extraordinarios antes del 29 de noviembre.

"Nos alegramos mucho también de la prestación universal por hijo a cargo, porque esto es ser hegemónico. Lo bueno es que también esta medida que lleva defendiendo el ministro Bustindui, si queremos, si el Partido Socialista quiere, está lista para ser llevada a la diputación permanente", ha apuntado Díaz, este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Según ha precisado Díaz, ha hablado con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, este martes, y le ha trasladado que "todos los partidos están dispuestos a votar la prestación universal por crianza".

Además, ha apuntado que uno de los últimos informes del Consejo Económico y Social (CES) que presiden Antón Costas, recomienda aprobar esta medida para reducir la pobreza infantil en España.

Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, no ha descartado que se puedan aprobar esta u otras medidas antes del 29 de noviembre en algún consejo extraordinario de ministros.

"Queda algún consejo de ministros y contamos las cuestiones cuando se alcanzan y se aprueban, como esta mañana. Y, bueno, seguimos trabajando", ha matizado.