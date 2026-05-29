Fundación CERMI Mujeres pide impulsar sistemas de cuidados "más inclusivos, igualitarios y basados en derechos humanos"

IX Conferencia Sectorial De La Fundación CERMI Mujeres - CERMI MUJERES

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación CERMI Mujeres ha abogado este viernes por impulsar un sistema de cuidados "más inclusivos, igualitarios y basados en derechos humanos". Así lo ha expresado en su IX Conferencia Sectorial, con el título 'Cómo avanzar en las políticas públicas de cuidados y apoyos desde una perspectiva de género, discapacidad, infancia y familias'.

Durante la sesión inaugural, la vicepresidenta la entidad, Ana Peláez, ha reivindicado que las familias formen parte de la agenda política de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, al mismo tiempo que ha recordado que las principales proveedoras de cuidados y apoyos continúan siendo mujeres.

Además, ha defendido la necesidad de que las políticas públicas reconozcan esta realidad y garanticen "apoyos suficientes" para que las responsabilidades de cuidado no condicionen los proyectos de vida de millones de mujeres.

En esta misma línea, la vicepresidenta del CERMI Estatal y presidenta de Plena Inclusión, Carmen Laucirica, pedido construir políticas que respondan a las "necesidades reales" de las familias y ha recordado que "una mujer tiene derecho a tener proyecto de vida", también cuando asume responsabilidades de cuidado. A su juicio, el nuevo modelo de apoyos debe reconocer el papel que desempeñan las familias y garantizar los recursos necesarios para que los cuidados no recaigan exclusivamente sobre ellas.

Por su parte, la directora general del IMSERSO, María Teresa Sancho, ha señalado que la reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia avanza hacia un modelo comunitario de apoyos y cuidados, orientado a que las personas puedan permanecer en sus entornos habituales con los recursos para desarrollar una vida independiente.

Mientras, el embajador en Misión Especial para la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Celada, ha defendido que los cuidados deben entenderse desde una perspectiva de derechos humanos, que incluya tanto el derecho a recibir apoyos como el derecho a cuidar en condiciones dignas y con protección social suficiente. También ha alertado sobre la necesidad de evitar desigualdades territoriales en el acceso a los servicios y recursos de apoyo.

"UNO DE LOS GRANDES RETOS"

La primera mesa de trabajo de la conferencia ha abordado la consideración de los cuidadores en las políticas públicas de cuidados y apoyos de larga duración. En ella, representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Parlamento Europeo han indicado que "la economía de los cuidados constituye uno de los grandes retos sociales, laborales y políticos de las próximas décadas".

Así, el consejero técnico de la Oficina de la OIT en España, Francisco Cano, ha destacado la vigencia del Convenio 156 sobre trabajadores con responsabilidades familiares como "instrumento clave para garantizar la igualdad de oportunidades y combatir la discriminación asociada a las tareas de cuidado". Además, ha defendido la estrategia impulsada por la OIT para reconocer, reducir, redistribuir, recompensar y representar los cuidados, con el fin de avanzar hacia "sociedades más igualitarias y sostenibles".

Por su parte, la eurodiputada Rosa Estarás ha reclamado un "mayor reconocimiento social y económico" de los cuidados, tanto remunerados como no remunerados, y ha llamado a que las responsabilidades de cuidado sean tenidas en cuenta en las políticas de empleo, protección social y pensiones. Asimismo, ha destacado la importancia de la futura estrategia europea de cuidados "para garantizar servicios accesibles, asequibles y de calidad a lo largo de toda la vida".