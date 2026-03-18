Fundación Mutualidad lanza la cuarta edición de su curso para abogados sobre defensa jurídica de las personas mayores

Archivo - Imagen de recurso de una anciana. - AYUNTAMIENTO DE GETAFE - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La organización sin ánimo de lucro del Grupo Mutualidad, Fundación Mutualidad, pone en marcha la cuarta edición del curso 'Derechos de las Personas Mayores' a través de su Escuela de Pensamiento, dirigido a abogados/as interesados en especializarse en la defensa jurídica de las personas mayores.

Las inscripciones para este curso, de 30 horas lectivas y en formato online, están abiertas hasta el 6 de mayo. Así, como explica la Fundación en un comunicado, esta iniciativa formativa responde al envejecimiento de la población y a la creciente complejidad de los asuntos que afectan a las personas mayores.

En esta cuarta edición, el proyecto está financiado a través de la convocatoria de subvenciones para la realización de Actividades de Interés General con cargo a la Asignación Tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

En más detalle, los contenidos ofrecen una aproximación multidisciplinar que integra el análisis del marco legislativo nacional e internacional, la jurisprudencia relevante, la capacidad jurídica y la provisión de apoyos, así como cuestiones vinculadas a la igualdad y la no discriminación por razón de edad.

Además, según la entidad, profundiza en aspectos sociológicos del envejecimiento, situaciones de vulnerabilidad, relaciones familiares y laborales, sistemas de previsión social, capacidad patrimonial, salud y prestaciones sociales, vivienda y consumo, así como en la preparación jurídica para el final de la vida.

Esta edición incorpora también contenidos recogidos en el II Tratado de Derecho y Envejecimiento, una obra colectiva que amplía y actualiza el análisis jurídico y multidisciplinar sobre los derechos de las personas mayores, abordando nuevos escenarios como la inteligencia artificial y la discriminación por edad, la toma de decisiones en contextos biomédicos o los contratos de alimentos.

El equipo docente está compuesto por profesionales del ámbito académico y universitario, entre ellos expertos de la Universidad Carlos III de Madrid; entidades del tercer sector referentes en la defensa de los derechos de las personas mayores, como HelpAge España, Grandes Amigos, Matia Fundazioa, Plataforma del Mayor Pensionista y Cruz Roja Española; fundaciones del sector jurídico como Fundación Fernando Pombo y Fundación Aequitas; así como abogados y abogadas en ejercicio con amplia experiencia en la atención a clientes mayores.

Como en convocatorias anteriores, el programa cuenta con la colaboración de Cruz Roja Española. A través de esta colaboración, el alumnado podrá realizar prácticas profesionales en el marco del programa de Buenos Tratos a personas mayores, mediante la impartición de charlas informativas sobre derechos y el desarrollo de estudios de caso.

"Esta cuarta edición refuerza el compromiso de la Fundación con una abogacía preparada para afrontar los desafíos jurídicos y sociales asociados al envejecimiento, proporcionando conocimientos y habilidades que permitan identificar situaciones de discriminación y garantizar una defensa eficaz de los derechos de las personas mayores", ha afirmado la directora general de Fundación Mutualidad, Blanca Narváez.

Asimismo, ha detallado que esta formación está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU, contribuyendo al bienestar y el desarrollo social. En particular, promueve el ODS 4 (Educación de calidad); el ODS 10 (Reducción de las desigualdades); y el ODS 17 (Alianzas para lograr los Objetivos).