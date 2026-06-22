Fundación ONCE reclama "una acción integral, basada en innovación y tecnología" para garantizar el acceso a la justicia

Jornada 'Si no es accesible, no es justicia. Claves para una Justicia digital, física y documental para todas las personas'. - FUNDACIÓN ONCE

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, ha reclamado este lunes "una acción integral, basada en la innovación, la tecnología y el avance de los derechos" para lograr que el acceso a la justicia por parte de toda la ciudadanía sea una "realidad" y deje atrás las "barreras" que ha dicho que persisten.

Así lo ha manifestado Durán durante la inauguración de la jornada 'Si no es accesible, no es justicia. Claves para una Justicia digital, física y documental para todas las personas', un encuentro organizado por el Centro Europeo de Accesibilidad (AccessibleEU) en la sede del programa 'Por Talento Digital' de Fundación ONCE.

El evento, que ha servido para analizar cómo avanzar hacia uuna justicia "inclusiva" y "alineada con los principios de accesibilidad universal", ha contado con la participación del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el presidente de AMETIC, Francisco Hortigüela; y el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda.

En este sentido, Bolaños ha respaldado el lema del encuentro al afirmar que "la justicia, para que lo sea, ha de ser accesible", ya que, de lo contrario, "será otra cosa, pero no justicia".

Bolaños ha recordado que en España residen 4,5 millones de personas con discapacidad y que, al menos la mitad de ellas, se enfrentan a problemas de acceso en determinados ámbitos como el judicial. El titular de Justicia ha detallado que estas dificultades no se limitan únicamente a las barreras físicas, sino que incluyen trabas de comunicación. Por ello, ha apelado a superar el enfoque "reduccionista" para consolidar una perspectiva más "integral".

A este respecto, Alberto Durán ha coincidido con el ministro en que las limitaciones en el acceso global a los tribunales van más allá del entorno arquitectónico, justificando así la necesidad de apoyarse en herramientas tecnológicas y en la innovación para blindar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Por su parte, Francisco Hortigüela ha destacado la colaboración público-privada y privada-privada que se lleva a cabo en España y ha asegurado que es "un ejemplo" a nivel internacional, que indica que la accesibilidad no es un aspecto menor y sí una obligación social y empresarial del mundo actual.

El primer bloque de la jornada ha estado centrado en la Justicia Digital Accesible y en la necesidad de garantizar que las plataformas, aplicaciones y sistemas utilizados por la Administración de Justicia puedan ser usados por todas las personas.

Durante la sesión se han abordado cuestiones relacionadas con los portales de tramitación electrónica, los sistemas de gestión procesal, las herramientas de videoconferencia judicial y la inteligencia artificial aplicada a los procesos judiciales. Los ponentes, según ha informado Fundación ONCE, han coincidido en señalar que la accesibilidad debe incorporarse desde el diseño de las soluciones tecnológicas y no como una adaptación posterior.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

La accesibilidad física de las sedes judiciales ha sido otro de los ejes centrales del encuentro. En este bloque se ha analizado el estado actual de los edificios judiciales y se han abordado aspectos como los itinerarios accesibles, la señalización y orientación, los puestos de atención al público, las salas de vistas y los protocolos de emergencia accesibles.

La Fundación ha señalado que los expertos han destacado que avanzar hacia sedes judiciales sin barreras requiere ir más allá del cumplimiento normativo y atender a la experiencia real de uso de todas las personas, especialmente aquellas con discapacidad o necesidades específicas de accesibilidad.

El último panel ha estado dedicado a la formación de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, abogados, procuradores y otros operadores jurídicos en materia de accesibilidad y discapacidad. Los participantes han hecho hincapié la necesidad de integrar estas competencias tanto en la formación inicial como en la formación continua de los profesionales del ámbito judicial.

El encuentro ha concluido con un llamamiento a reforzar la cooperación entre instituciones públicas, sector tecnológico, profesionales del Derecho, expertos en accesibilidad y organizaciones de personas con discapacidad para construir un ecosistema judicial "más inclusivo, eficiente y accesible para toda la ciudadanía".