Fúnez (PP) pregunta "qué está pasando" para que maten a mujeres con órdenes de protección: "Estamos fallando a todas"

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Carmen Fúnez, se ha preguntado "qué está pasando" para que mujeres con orden de proteccion sigan sufriendo la violencia machista y ha lamentado el último asesinato de una mujer en Madrid a manos de expareja. "Les estamos fallando a todas", ha argumentado Funes para quien "es algo tremendamente grave".

"Es la séptima víctima en la que llevamos de año y estamos a mediados de febrero", se ha lamentado Funes quien ha instado a trabajar con las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado "para saber exactamente cuáles son las medidas que verdaderamente necesitan".

"Esto no es una cuestión de que hoy compramos pulseras antimaltrato que no funcionan y las cambiamos por unas para poner en los tobillos, sino de estar unidos para dar confianza a las víctimas y que se atrevan a denunciar", ha argumentado la dirigente popular quien ha insistido en "poner todos los medios necesarios" para protegerlas. "Les estamos fallando a todas".

Preguntada por las declaraciones de la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, sobre el feminismo de Vox, Funes ha precisado que lo que su compañera de partido argumentó es que "lo que ella entendía por feminismo, y que entendía que debía ser también compartido por Vox".

En su opoinión, "o se defiende a la mujer o no se defiende, o se cree en la igualdad de oportunidades y de derechos de hombres y mujeres o no se cree, no es una cuestión de etiquetas", ha añadido Fúnez.