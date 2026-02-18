Marlaska rechaza el "bulo" de Vox de que haya "dos o tres millones" de inmigrantes susceptibles de regularización

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (i) a su salida de una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de febrero de 2026, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta a una nueva sesión de control en el Congreso en - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado este miércoles en el Congreso que es "difícil contestar a tanto bulo, tanta mentira" de Vox, que sostiene que "van a ser entre dos y tres millones de personas, una vez que los ahora regularizados pongan en marcha sus procesos de reagrupación familiar".

"Lo que me preocupa es que alguien se las pueda creer", ha asegurado el titular de la cartera de Interior durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, al ser preguntado por el diputado de VOX Ignacio Gil Lázaro sobre la "regulación masiva de inmigrantes ilegales", un "nuevo monumental escándalo en ciernes".

En este sentido, Marlaska ha defendido el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes porque "donde hay explotación, donde hay vulnerabilidad, donde hay inestabilidad" habrá "lo que tiene que haber: derechos y protección de los más vulnerables".

Según ha indicado el ministro, esto "no es contradictorio" con la lucha contra las mafias y contra quienes trafican con seres humanos y contra la migración irregular" que está experimentando "un descenso de más de un 60 por ciento, salvando vidas y desmantelando redes criminales".

Por su parte, el representante de VOX ha instado a Marlaska a dejarse de "demagogia y monsergas" ya que, según el diputado, el "proceso va a acarrear consecuencias sociales y de seguridad muy graves". "No van a ser medio millón, ni siquiera 840.000, como dicen otras fuentes. Van a ser entre dos y tres millones de personas, una vez que los ahora regularizados pongan en marcha sus procesos de reagrupación familiar.

"UNA AUTÉNTICA AVALANCHA"

Gil Lázaro ha advertido de que será "una auténtica avalancha que va a colapsar aún más la sanidad, los servicios sociales, va a precarizar más el mercado laboral y los salarios, y va a agravar el problema de la vivienda en detrimento, en perjuicio de las clases trabajadoras españolas".

Respecto al ámbito de la seguridad, el portavoz de Vox ha avisado de que se "acentúa el efecto llamada", "favorece el negocio criminal de las mafias y de las redes de falsificación", va a permitir regularizar a "tipos que hoy están delinquiendo" o que "están incluso en prisión provisional". Así, ha dicho que "muy pronto", cuando Vox esté en el gobierno, revertirá "esta política nefasta de puertas abiertas".

"Espero que todas sus valoraciones, análisis y sus lecturas sean un poquito más serias para terminar en una conclusión absolutamente ajena a la realidad. Y más una persona como usted, que participó en gobiernos del Partido Popular, donde también se regularizaron a 500.000 personas. Eso era política de Estado", ha replicado el ministro.

Marlaska ha contestado que "los servicios sociales se colapsan si los gobiernos autonómicos no invierten en sanidad, en educación y no utilizan los 300.000 millones de más que dio el Gobierno".

Finalmente, en cuanto a la delincuencia, el ministro ha explicado que hay "un número importante de personas nacidas fuera de España" que viven el país, que trabajan y "ayudan a crecer". "Mucho más que hace 15 años, 20 años y ahora la criminalidad ha descendido un 15% respecto a hace 20 años cuando éramos más españoles, teníamos más identidad", ha zanjado.