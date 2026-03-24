Gabilondo defiende la igualdad en las cofradías tras el caso de Sagunto: "Algo no es bueno por haberlo sido alguna vez"

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha defendido que las mujeres tengan "los mismos derechos que los hombres" en las cofradías, después del veto de la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo a que las mujeres sean cofrades en la Semana Santa de Sagunto.

"Respecto al asunto de Sagunto, si se plantea en términos de política de igualdad, pues yo creo que las mujeres deben poder tener los mismos derechos que los hombres a la hora de procesionar o participar en una cofradía", ha indicado Gabilondo, este martes, en una rueda de prensa en el Congreso, tras entregar el Informe Anual de la institución a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.

Si bien, ha puntualizado que él no es "ningún experto en cofradías". "No soy de ninguna cofradía. No he vivido lo que significa en la historia y en la vida de esas poblaciones eso. Y por tanto no me precipito a hacer discursos contra algo", ha matizado.

No obstante, ha insistido en que le ha "llamado la atención" y en que, desde el ámbito de la igualdad, "algo no es bueno solo por el hecho de haber sido bueno alguna vez". "Uno no tiene razón por haberla tenido alguna vez. Y eso de 'siempre se ha hecho así' es una frase que siempre me ha inquietado", ha advertido.

Aunque el Defensor ha indicado que no han recibido quejas sobre este caso de Sagunto en concreto, el Informe Anual sí recoge otro caso relativo a la negativa a la participación de una madre junto a su hija menor de edad, en una cofradía de Cartagena.

Según señala la institución en el informe, esta negativa se extiende a la imposibilidad de participar en una banda de música, por ser mujer, y se encuentra pendiente de respuesta la solicitud de información realizada por el Defensor del Pueblo al Ayuntamiento de Cartagena, "a fin de que informe sobre las medidas concretas" que "se hayan adoptado para la detección de situaciones discriminatorias y para la efectiva consecución de la igualdad en la adjudicación de subvenciones y la prestación de apoyo institucional a las actividades organizadas a través de la Junta de Cofradías".

REVOCAR LA DECLARACIÓN DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL

Este lunes, el Gobierno anunció que iniciará el procedimiento para revocar la declaración de la Semana Santa de Sagunto como Fiesta de Interés Turístico Nacional, reconocimiento que otorga el Ministerio de Industria y Turismo a través de la Secretaría de Estado, después de que 267 cofrades de la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo votara en contra de la inclusión de las mujeres en la participación de las manifestaciones religiosas de la Semana Santa de Sagunto.

La declaración se regula en base a la Orden Ministerial ICT/851/2019, que en su artículo 3d se refiere al arraigo de la fiesta y a la participación ciudadana en su desarrollo. En este sentido, y teniendo en cuenta las quejas ciudadanas presentadas formalmente, el Gobierno estudiará cómo las limitaciones estatutarias que la cofradía contempla pueden afectar al requisito de participación ciudadana previsto por la normativa, porque excluyen a la mitad de la población, que son las mujeres.