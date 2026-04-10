Gerentes de Servicios Sociales: "Muchas personas salen de lista de espera de dependencia por fallecimiento"

Archivo - Un hombre mayor pasea apoyándose en un bastón. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha tachado de "low cost" el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) y ha criticado que "muchas personas salen de la lista de espera" de dependencia "por fallecimiento", antes de recibir la prestación.

"La interminable dilación de muchos procedimientos tiene como consecuencia que muchas personas salgan de la lista de espera por fallecimiento sin haber recibido las prestaciones o servicios a los que tenían derecho", ha advertido el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.

En un comunicado, la asociación lamenta que "8.996 personas fallecieron en las listas de espera de la dependencia en el primer trimestre del año, 100 personas al día, una cada 14 minutos, como media".

También critica que "los procedimientos burocráticos, las escasas cuantías de las prestaciones, junto la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilidad hacen un sistema low cost que es poco eficaz para atender las necesidades de las personas en situación de dependencia".

Así se ha pronunciado tras la publicación este viernes, por parte del Ministerio de Derechos Sociales, del panel del SAAD correspondiente al primer trimestre del año.

Además, ha criticado el "triunfalismo" del Ministerio al subrayar que se alcanza un nuevo máximo histórico de beneficiarios con prestación efectiva. "Por supuesto que se bate el récord de personas atendidas, que es lo que proclaman las Comunidades y el Ministerio para justificar su triunfalismo y ocultar esta realidad", ha lamentado Ramírez.

Según explica, es "lógico" que, mientras haya decenas de miles de personas en las listas de espera, cada vez aumente más el número de personas beneficiarias.

Asimismo, ha criticado que "cuando el Ministerio rebaja la cifra de desatención, a 152.249 personas, se refiere exclusivamente a aquellas con las que la Administración no está cumpliendo los plazos previstos por la Ley, que establece en 180 días el plazo máximo para recibir la prestación o servicio que tengan reconocido".

Según la asociación, "con datos del Ministerio, a este ritmo se necesitarían 86 años para lograr que no hubiese lista de espera".

También señala que "la intensidad media de la Ayuda a Domicilio disminuye en este año y apenas supone poco más de una hora de atención diaria" y que "la prestación económica familiar también disminuye".