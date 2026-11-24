Archivo - Decenas de personas portan carteles, durante una manifestación por el 25N, a 25 de noviembre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cinco mujeres y niñas fueron asesinadas cada hora en 2025 por su pareja o un familiar, lo que equivale a 129 al día y a unas 47.000 en todo el año, según los datos publicados este martes por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y ONU Mujeres en el informe 'Femicide Brief 2026'.

El documento, difundido con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este miércoles 25 de noviembre, señala que el hogar sigue siendo el lugar más peligroso para una mujer o una niña, un patrón que apenas ha cambiado en los últimos años. El 60% de los 78.000 feminicidios registrados en 2025 fue cometido por una pareja o un familiar.

Según el informe, ninguna región está libre de feminicidios. África es el continente con la tasa más alta de víctimas de a manos de pareja o familiar, con 2,9 víctimas por cada 100.000 mujeres, seguida de América (1,4), Oceanía (1,1), Asia (0,6) y Europa (0,5).

"Las actitudes aterradoras, las normas sociales y el fracaso de las salvaguardas institucionales crean un entorno en el que matar a una esposa, hija, madre o hermana se vuelve 'tolerable'", ha afirmado la directora ejecutiva de la UNODC, Monica Juma, que también ha advertido de que cambiar esta realidad exige "una acción sostenida en todos los niveles de la sociedad".

Asimismo, Juma ha defendido redoblar los esfuerzos para aplicar estrategias de prevención dirigidas a cambiar el comportamiento social y las actitudes dañinas, así como invertir en programas especializados para tratar a los agresores de violencia doméstica, proteger a las mujeres y asegurar sus derechos humanos y su dignidad.

El texto subraya que el feminicidio rara vez es un acto aislado y que, para muchas mujeres y niñas, es el último episodio de un largo patrón de violencia, amenazas y abusos. Añade que la mayoría de las mujeres que sufren violencia física o sexual nunca busca ayuda en su familia, su comunidad o las autoridades debido a barreras significativas y que muchas quedan sin protección mientras los agresores eluden la justicia.

La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous, ha afirmado que "hay que garantizar que las mujeres puedan denunciar la violencia de forma segura, acceder a protección y recibir apoyo antes de que sea demasiado tarde". Según ha señalado, cuando las señales de alerta no se denuncian, los casos no se investigan adecuadamente y no se protege a las mujeres ni se lleva a los agresores ante la justicia, "las consecuencias pueden ser mortales".

En este sentido, Bahous ha añadido que es necesario actuar con urgencia para que "ninguna señal de alerta se ignore, ninguna superviviente quede sin protección y ningún agresor escape a la rendición de cuentas".

LA TASA DE FEMINICIDIO BAJA A UN RITMO MÁS LENTO

El informe indica que, aunque las tasas de homicidios han descendido en el mundo, las de feminicidios lo han hecho a un ritmo más lento. Entre 2010 y 2025, la tasa de homicidios bajó casi el doble de rápido que la de feminicidios en América y aproximadamente 1,5 veces más rápido en Europa.

Con motivo de la campaña '16 Días de Activismo', que se desarrollará del 25 de noviembre al 10 de diciembre bajo el lema 'ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas: garantizar la justicia, proteger a las supervivientes, acabar con la impunidad', ONU Mujeres y la UNODC han hecho un llamamiento a los gobiernos, el sector privado, el sistema de Naciones Unidas, los medios de comunicación, las organizaciones de mujeres y las supervivientes para que unan fuerzas con el fin de acabar con el feminicidio y con todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, garantizar justicia a las supervivientes, las víctimas y sus familiares, y exigir responsabilidades a los agresores.

Para visibilizar la cifra de mujeres asesinadas a diario a manos de su pareja o un familiar, ONU Mujeres ha instalado en la sede de Naciones Unidas en Nueva York 129 banderas naranjas, cada una de las cuales representa una vida perdida. La iniciativa, bajo el título '129 banderas. 129 mujeres. Un llamamiento urgente para poner fin al feminicidio', ha incluido un acto de solidaridad y recuerdo en el que se reunieron 129 mujeres de distintos orígenes y generaciones. Según la organización, cada una de ellas representaba a una de las mujeres y niñas asesinadas cada día.

ONU Mujeres ha precisado que estas cifras corresponden únicamente a los casos registrados, por lo que el balance real es probablemente superior, y que el feminicidio es en la mayoría de los casos el final de una violencia que podría haberse detenido antes. La instalación abre los '16 Días de Activismo' y es, según la entidad, un mensaje a los líderes mundiales: la violencia contra las mujeres y las niñas "no es privada ni inevitable", sino "el resultado de decisiones", y el mundo "puede elegir de otra manera".