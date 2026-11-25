Archivo - "GRANDES", La Nueva Campaña De Sensibilización De La Fundacion Secretariado Gitano Para Visibilizar La Apuesta De Las Familias Gitanas Por La Educación De Sus Hijos E Hijas. - FUNDACIÓN SECRETARIA GITANO - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Secretariado Gitano (FSG) ha lanzado la Gira 2026 de la campaña de sensibilización 'GRANDES', con la que quiere mostrar de una manera inspiradora para las familias gitanas el impacto de la educación para el futuro de niñas y niños gitanos, poniendo el foco en su gran potencial.

Bajo el eslogan 'Hazle ser todo lo grande que puede ser', FSG busca sensibilizar y concienciar a las familias gitanas de la "importancia" de la educación como "palanca de progreso", según han señalado, frente a la falta de oportunidades que tuvieron muchos padres y madres gitanos.

Esta campaña, además, se ha llevado a cabo tras el trabajo de incidencia y sensibilización con los poderes públicos con las presentaciones del Estudio 'La situación educativa del alumnado gitano en España' (FSG, 2023) que revela que para el 80,8% de los hogares gitanos los estudios son importantes.

Sin embargo, la Fundación ha recalcado que estas expectativas se debilitan por las "múltiples barreras" que tienen que sortear las familias, como la pobreza, la discriminación o la ausencia de referentes.

Con el objetivo de acercar la campaña a las familias, 'GRANDES' se ha presentado este martes 24 de noviembre en el recinto exterior del centro Príncipe Pío, en Madrid, con la asistencia de más de 200 personas gitanas.

El acto de calle incluía la instalación de una lona de gran formato de ocho metros de altura, en la que se proyectaba la sombra agigantada de los niños por el efecto de un potente foco de luz, acompañada de su aspiración profesional (profesor/a, informático/a, policía... ). Esa sombra es el reflejo simbólico de su potencial, de todo lo que pueden llegar a ser en el futuro si continúan sus estudios, como han explicado sus impulsores.

Además, cada menor recibió una fotografía impresa con su sombra para que las familias recuerden el sueño que pueden cumplir por lo que además de convertirse en una pieza viralizable online, será un objeto que permanecerá en la familia.

Con este acto en Madrid ha finalizado la Gira 2026 de 'GRANDES' tras recorrer otras cuatro ciudades: Salamanca, Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Málaga y Valencia, los pasados días 12, 14, 16 y 18 de noviembre, respectivamente. En 2027, está prevista otra Gira que recorrerá varias ciudades de otras comunidades autónomas.

"El progreso del pueblo gitano pasa por la educación. 'GRANDES' es una campaña que busca mostrar la realidad de muchas familias gitanas que, cada vez más, apuestan por la educación de sus hijos para darles un futuro mejor. Queremos visibilizar ese esfuerzo, ese compromiso de las familias, hacerlas protagonistas y que otras muchas se sumen. Le corresponde ahora a los poderes públicos ofrecer las oportunidades y el apoyo necesario para materializar este compromiso en éxito educativo", ha declarado la directora general de FSG, Sara Giménez.

Según el Estudio 'La situación educativa del alumnado gitano en España' (FSG, 2023), casi el 35% de las familias gitanas desea que los menores lleguen a cursar estudios universitarios pero casi el 30% de ellas no espera que se supere la educación secundaria obligatoria.

EL PROGRAMA 'PROMOCIONA' ATIENDE ANUALMENTE A CASI 2.000 NIÑOS

Asimismo, FSG ha señalado que, desde 2009, la Fundación desarrolla varios programas de educación, entre los que se encuentra 'Promociona', una iniciativa con la que más de 1.800 niños reciben anualmente orientación y refuerzo educativo individual.

El objetivo del programa, según han subrayado, es que la cifra de chicas y chicos gitanos con estudios superiores se multiplique en la próxima década.

La campaña está cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a través del programa 'IgualTrato', y, a su vez, ha contado con la agencia de publicidad Sra. Rushmore para su desarrollo creativo, según han destacado desde FSG.