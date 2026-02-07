Ignacio Fernández-Cid (FED): "Faltan 160.000 profesionales en el sector de dependencia. Hay servicios que no se prestan"

El presidente de la FED, Ignacio Fernández-Cid. - EUROPA PRESS

La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) ha alertado de que, actualmente, faltan "160.000 profesionales" en el sector de la dependencia, una cifra que aumentará hasta los "639.000 en 2030", una situación que califican de "dramática", y piden una reunión con las comunidades autónomas y con todos los ministerios implicados: Derechos Sociales, Trabajo, Educación, Interior y Asuntos Exteriores.

"Actualmente, somos deficitarios ya en 160.000 profesionales.Esto significa que determinados servicios no se prestan, aunque estén licitados y concedidos, y las empresas dispuestas a dar ayuda domiciliaria, por ejemplo, es de los servicios que más problemas se encuentra en este sentido. Si no tengo personal, ¿cómo voy a dar la atención? Y si nos vamos ya al ámbito rural, ya es escandaloso, es dramático", ha advertido el presidente de la FED, Ignacio Fernández-Cid, en una entrevista concedida a Europa Press.

Según avisa la FED, citando datos de un informe del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, España necesitará entre 261.000 y 639.000 nuevos trabajadores antes de 2030 para garantizar la atención a la dependencia.

Ante esta situación, FED reclama medidas inmediatas, como planificación estatal de profesionales, un plan de choque en formación y contratación, actualización de los precios de concierto ligada al IPC y al SMI, mejora de las condiciones laborales y una coordinación sociosanitaria efectiva.

"Hablas con el Ministerio de Trabajo y no reconoce que tengamos un problema. Fíjate, si es 'vox populi' que nos faltan enfermeras, hasta en el sistema sanitario público lo están diciendo. Pues si en los hospitales públicos les faltan enfermeras, ¿qué nos pasará a nosotros? Sin embargo, el Ministerio de Trabajo no reconoce que eso sea así y dentro de las profesiones de difícil cobertura esa no está. Y como no está, eso no te permite organizar contingentes de profesionales de fuera para traerlos aquí y que vengan ya con su título homologado, con su contrato de trabajo estable debajo del brazo, incluso con su solución habitacional durante el primer mes", ha indicado Fernández-Cid.

También ha criticado que "no es de recibo" que el Ministerio de Educación "siga tardando dos y tres años en homologar" el título a un profesional que ya está en España. "¿Y a qué se va a dedicar ese profesional? Pues a cuidar a domicilio a una persona en B, porque no tiene reconocida titulación, ni tiene permiso de trabajo, ni de residencia", ha lamentado.

Según Fernández-Cid, si se homologaran los títulos, 50.000 profesionales podrían incorporarse al sector "mañana mismo".

Los perfiles más afectados, según señala la FED, son gerocultores, auxiliares, personal de ayuda a domicilio y enfermería, con especial gravedad en la atención domiciliaria, donde apuntan que el crecimiento de la demanda es "exponencial" y las dificultades para cubrir puestos son ya "estructurales". De hecho, advierten de que, en la actualidad, existen servicios que no se están prestando por falta de profesionales disponibles.

Por ejemplo, Fernández-Cid ha explicado que tienen que rechazar las peticiones de familias que les llaman para hacer un ingreso en la residencia porque están al completo. "Todas las residencias estamos al 100%. Nosotros estamos recibiendo permanentemente llamadas de familias pidiendo plaza para su padre, su madre, porque le van a dar de alta hospitalaria en unos días y urgentemente necesita una plaza y nosotros no le podemos atender porque tenemos las plazas cubiertas", ha comentado.

REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA DE MIGRANTES: OXÍGENO PARA EL SECTOR

En este contexto, ve como un balón de oxígeno la regularización extraordinaria de migrantes anunciada por el Gobierno, que les "afecta muy positivamente" porque van a "tener más gente que poder contratar, que ya están aquí".

En todo caso, ha puntualizado que estas personas deben obtener un certificado de profesionalidad, por lo que ha pedido flexibilidad para poder contratarlas y darles toda la formación práctica. "Déjenme contratarlos ya para que se incorporen a esos créditos formativos que ya tiene la empresa concedidos. Y los formamos inmediatamente, pero ya trabajando. O sea que la solución es inmediata", ha señalado Fernández-Cid.

Por otro lado, el presidente de la FED ha advertido del problema de "infrafinanciación" pues España destina un "0,9% del PIB" a la dependencia frente al "1,8% de la media comunitaria". "Esto son 11.000 millones de euros que hay que poner adicionales", ha explicado, al tiempo que ha criticado que actualmente "el 73%" del gasto en dependencia lo asumen "las comunidades autónomas" frente al "27%" que asume "el Estado".

Según recuerda la FED, actualmente el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) atiende a más de 1,6 millones de personas, y el número de solicitudes registradas acumuladas supera ya los 2,3 millones. A finales de 2024, el propio sistema contaba con cerca de 489.900 profesionales en activo, una cifra "claramente insuficiente", según la FED para sostener la demanda actual y futura, sobre todo, teniendo en cuenta la llegada de la generación del 'baby boom' (las personas nacidas entre 1946 y 1964) a la edad de jubilación.

"El drama en el que estamos no es una cosa coyuntural. No, no, esto es estructural, pero cada vez va a ser peor, porque llegamos los 'boomers' y somos muchísimos. Cada año, aproximadamente, cumplen 80 años 80.000 personas y de esas, yo creo que el 50% van a necesitar algún tipo de ayuda para sus actividades básicas de la vida diaria (teleasistencia, ayuda domiciliaria, centro de día, residencia, asistente personal o cuidados en el entorno familiar)", ha advertido Fernández-Cid.

Ante esta situación, se ha preguntado "de dónde van a salir" todos los profesionales que hacen falta para ofrecer estos cuidados y ha puesto de relieve la "precariedad" que afecta al sector, con "contratos parciales, salarios bajos y carga física y emocional".

A su juicio, también perjudica al sector el Ingreso Mínimo Vital (IMV). "Si 2,4 millones de personas están apuntadas al paro y 2,4 millones están cobrando subsidios, ¿quién quiere trabajar? Nadie", ha afirmado.

En todo caso, Fernández-Cid cree que, si las administraciones públicas adoptan soluciones urgentes, todavía se está a tiempo de evitar el colapso del sistema. "Estamos llegando tarde, pero claro que podemos evitarlo. Sí, sí, por supuesto, si nos ponemos de verdad a ello y buscamos soluciones rápidas y estables", ha aseverado.