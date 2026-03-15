Igualdad celebra este martes un comité de crisis para analizar los asesinatos machistas de febrero

Archivo - La Secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro (i); la ministra de Igualdad, Ana Redondo (c) y la delegada del gobierno contra la violencia de género, Carmen Martínez (d), en Comité de Crisis - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad ha convocado un comité de crisis este martes 17 de marzo para analizar los asesinatos machistas que tuvieron lugar en el mes de febrero, según han avanzado fuentes ministeriales a Europa Press.

La primera víctima de violencia de género de febrero --y la sexta en lo que va de año-- fue una mujer de 52 años, presuntamente asesinada por su expareja, de 67, el 1 de febrero en Mos (Pontevedra). No tenía hijos menores y no constaban denuncias previas contra el presunto agresor.

La segunda --y la séptima en 2026-- fue una mujer de 64 años, presuntamente asesinada por su expareja, de 70, el 16 de febrero en Benicàssim (Castellón). Tampoco existían denuncias previas por violencia de género.

Mientras, la tercera mujer asesinada el mes pasado --y la octava en lo que va de año-- tenía 48 años y murió presuntamente a manos de su excónyuge el 17 de febrero en Xilxes (Castellón). Tenía una hija menor de edad que también fue asesinada en el mismo suceso, en un caso de violencia vicaria. Sí constaban denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Por su parte, la cuarta víctima de febrero --y novena en 2026-- fue una mujer de 36 años, presuntamente asesinada por su expareja el 18 de febrero en Madrid. Tenía una hija menor y un hijo mayor de edad de otra relación. En este caso también existían denuncias previas.

Finalmente, la quinta mujer asesinada en febrero --y décima en lo que va de año-- tenía 28 años y fue presuntamente asesinada por su cónyuge el 20 de febrero en Navarra. Dejó cuatro hijos menores de edad y no constaban denuncias previas contra el presunto agresor.

Además, durante ese mes se registraron dos asesinatos por violencia vicaria. Uno de ellos corresponde al caso de Castellón mencionado anteriormente. El segundo ocurrió en Santa Cruz de Tenerife, donde un niño de 10 años fue presuntamente asesinado por la pareja de su madre el 20 de febrero. Tampoco existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

El Comité se convoca cuando se producen cinco o más asesinatos por violencia de género en un mes. El anterior encuentro de este tipo se produjo el 4 de febrero para estudiar los crímenes machistas de enero y dos ocurridos el año pasado.

Durante la reunión, se repasan antecedentes y demás circunstancias de los casos desde todas las perspectivas y desde el punto de vista y competencias de todas las instituciones que intervienen. El objetivo es tener una radiografía que facilite el identificar posibles aspectos a mejorar en el abordaje de la violencia de género.

11 MUJERES Y DOS MENORES ASESINADOS EN 2026

Desde el 1 de enero, el departamento que dirige Ana Redondo ha confirmado 11 asesinatos de mujeres y dos de menores por violencia de género. El último, ocurrió el martes 10 de marzo en Miranda de Ebro (Burgos), donde un hombre provocó presuntamente un incendio en una vivienda, en la que fallecieron como consecuencia del mismo tres personas.

Una de las fallecidas en el suceso fue una mujer de 58 años, presuntamente asesinada por su pareja, de 59 años. El Ministerio de Igualdad confirmó que los dos figuraban en el Sistema VioGén con otras personas y en casos inactivos y que no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

El sospechoso tiene, además, en su historial dos condenas de la Audiencia Provincial de Burgos por sendos delitos de detención ilegal y de abuso sexual a menor de 16 años, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

Precisamente, tras este caso, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, aseguró el miércoles en declaraciones a medios en la Cumbre contra el odio, que quiere buscar acuerdos con todos los grupos políticos ante el repunte en violencia machista. "Es una escalada de violencia terrible que condenamos. Esto es un terrorismo contra las mujeres, un terrorismo por el único hecho de ser mujeres", subrayó.

MÁS DE 80.000 AGRESORES PERSISTENTES

Según indicaron fuentes del Ministerio del Interior a Europa Press en noviembre del año pasado, España cuenta con un total de 81.291 agresores persistentes, que han cometido delitos de violencia de género contra dos o más víctimas, registrados en el Sistema VioGén desde 2007.

En esta línea, las mismas fuentes señalaron en noviembre que, desde febrero de 2023, se registraron 19.659 comunicaciones a víctimas de violencia machista, informándoles de que su agresor tiene antecedentes en el Sistema VioGén.

Actualmente, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska tiene detectados en el Sistema VioGén hasta el 28 de febrero de este año un total de 102.567 casos activos de víctimas de violencia de género, de los que 27 están en riesgo extremo, 987 en alto, 14.396 en medio, y 87.157 en bajo.