Igualdad celebra este martes un comité de crisis para analizar los asesinatos machistas de junio y julio

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad celebrará este martes un comité de crisis para analizar los asesinatos machistas registrados en los meses de junio y julio hasta los últimos confirmados la pasada semana en Antequera (Málaga) y Alameda de la Sagra (Toledo), según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Igualdad.

Se trata del sexto comité de crisis celebrado este año 2026 y fue convocado la semana pasada después de confirmarse como violencia de género dos casos ocurridos con apenas 24 horas de diferencia.

En el caso de Málaga, se trata de una mujer de 29 años, presuntamente asesinada el lunes 20 de julio. La víctima tenía dos hijos menores de edad. Existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. Por lo que respecta a Toledo, la mujer tenía 45 años y fue presuntamente asesinada por su cónyuge el martes 21 de julio. La víctima tenía un hijo menor de edad y tres hijos mayores de edad. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Con la confirmación de estos dos casos, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 31 en 2026 y a 1.372 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. Además, el número de menores de edad huérfanos por violencia de género en España asciende a 20 en 2026 y a 530 desde 2013.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, expresaron su "más absoluta condena" y su "rotundo rechazo ante estos nuevos feminicidios machistas" y trasladaron "todo" su "apoyo a familiares y amistades de las víctima".

Tanto la ministra como la delegada instan a que se lleven a cabo "todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia".

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. el Ministerio de Igualdad remarca que "es un deber de toda la sociedad reaccionar".