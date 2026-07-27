Saiz avisa de que "no puede ser" que haya CCAA que estén reduciendo partidas para las rentas mínimas "mirando al IMV"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la IV Comisión de Seguimiento del Ingreso Mínimo Vital (IMV), en la sede del Ministerio, a 27 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido la necesaria "conjunción" de las administraciones en la lucha contra la pobreza y ha advertido de que "no puede ser que haya comunidades autónomas que estén reduciendo los presupuestos que destinan a las rentas mínimas mirando al ingreso mínimo vital (IMV)".

Así lo ha explicado Saiz en declaraciones a los medios de comunicación tras celebrar la IV reunión de la comisión de seguimiento del Ingreso Mínimo Vital (IMV), con la participación de las comunidades autónomas, de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y de diversas entidades locales.

Para Saiz, esta prestación está "absolutamente consolidada" desde su puesta en marcha hace seis años. "Se ha erigido como una herramienta fundamental en lucha contra la pobreza y en el objetivo de conseguir la inclusión", ha defendido.

En este sentido, la ministra ha señalado que la tasa pobreza se ha reducido "prácticamente tres puntos" en la última década, incluso con "muchísimas dificultades" como "guerras a las puertas de Europa, crisis climáticas o shoks inflacionistas".

Asimismo, la ministra de Inclusión ha puesto en valor que dos de cada tres hogares beneficiarios del IMV perciben ingresos por trabajo. "Ese es el objetivo", ha subrayado la ministra, quien ha señalado que la mejor palanca para la inclusión es el empleo, algo en lo que deben estar "sin duda" las comunidades y las entidades locales.