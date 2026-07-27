Cruz Roja alerta de que la "virulencia" de los incendios prolonga la atención a evacuados: "Antes eran dos o tres días"

Voluntarios y efectivos de Cruz Roja, en el polideportivo ‘Sandra Sánchez. Primero de Mayo’, a 25 de julio de 2026, en Talavera de la Reina, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Cruz Roja Toledo ha dispuesto 150 camas en el complejo. El operativo se está - Juanma Jiménez - Europa Press

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Cruz Roja ha advertido de que la mayor "virulencia" de los incendios forestales que están asolando este verano la Península está prolongando durante más tiempo la atención a las personas evacuadas, al obligar a mantener abiertos durante días los albergues y dispositivos de emergencia.

"Estamos notando una frecuencia mayor en ellos y sobre todo más virulencia de los incendios. Antes estábamos acostumbrados a dos o tres días hasta el control del incendio, y ahora hay algunos de ellos que prolongan los días de atención, por ejemplo, los que estamos viendo ahora o los incendios de la sierra de la Culebra (Zamora) en 2022", ha alertado en declaraciones a Europa Press el director de Emergencias de Cruz Roja Española, Íñigo Vila.

Cruz Roja ya ha intervenido este verano en 48 incendios forestales en España, en los que ha atendido a 4.500 personas y ha repartido más de 12.500 avituallamientos, mientras mantiene desplegados dispositivos de emergencia en los incendios que siguen activos en las provincias de Madrid, Ávila, Toledo y Castellón.

El director ha explicado que la organización presta servicio en albergues habilitados por las autoridades a petición de Protección Civil o los servicios de emergencias, donde proporciona alojamiento, manutención, artículos de primera necesidad y apoyo psicosocial a las personas que han tenido que abandonar sus hogares.

"Nos estamos encontrando incendios más prolongados", ha insistido Vila, que ha precisado que esta es la principal diferencia que están apreciando durante las últimas campañas.

AYUDA MATERIAL Y ACOMPAÑAMIENTO

En estos albergues, Cruz Roja instala espacios de pernocta y avituallamiento, distribuye camas, mantas y kits de higiene y garantiza el acceso a desayunos, comidas y cenas. Además, adapta las instalaciones para cubrir necesidades de agua y saneamiento y, cuando es posible, habilita espacios específicos para niños para que puedan jugar y estar ocupados.

"Lo más importante es brindarles el acompañamiento que no necesitan porque están en un lugar con gente que no conocen sin saber qué está pasando, y al final son muchas horas y muchos días en los que intentamos que estén lo mejor posible", destaca Vila.

Cruz Roja también despliega equipos de apoyo psicosocial para acompañar a las personas evacuadas, especialmente a aquellas que desconocen si sus viviendas han resultado afectadas por el fuego o que han recibido noticias sobre la pérdida de sus hogares.

"No es tanto un momento de terapia como de acompañamiento, de que no se encuentren solos, de que estén despreocupados de todo lo que conlleva alrededor y sepan que van a tener atención sanitaria, comida y un lugar donde descansar", ha explicado Vila.

Asimismo, Cruz Roja trata de identificar a las personas más vulnerables, como familias con bebés o niños pequeños y personas mayores, para alojarlas, siempre que sea posible, en establecimientos hoteleros en lugar de los albergues colectivos, con el fin de ofrecerles un mayor confort durante los días que permanezcan fuera de sus domicilios.

TRABAJO CON LAS AUTORIDADES

Respecto a la evolución de los incendios que afectan actualmente a Madrid, Ávila, Toledo y Castellón, Vila ha señalado que la organización trabaja con la información que trasladan las autoridades en los centros de coordinación y ha evitado hacer previsiones sobre cuándo podrán regresar los evacuados a sus casas.

En este sentido, ha destacado que, además de extinguir el fuego, es necesario garantizar el restablecimiento de servicios básicos como el suministro eléctrico o el agua antes de autorizar el regreso de la población. "Esperemos que los esfuerzos, que son muchos e importantes por parte de todos los equipos de extinción, permitan que la gente pueda regresas a sus casas lo antes posible", ha apostillado.

Por su parte, el portavoz de la Cruz Roja desplazado al Puesto de Mando Avanzado (PMA) desplegado en la zona del incendio de la Vall d'Uixó (Castellón), Miguel Ángel Rodríguez, ha puesto el foco, en declaraciones a Europa Press, en la importancia de la "sensibilidad social", un factor crucial ya que "no se trata de preguntarse si me va a tocar, sino de, cuando me toque, cómo tengo que actuar".

"SENSIBILIZACIÓN SOCIAL"

En este sentido, ha recalcado la importancia de "la sensibilización social" y de saber "como prepararse y actuar ante una emergencia". "No se trata de preguntarse si me va a tocar, sino que cuando me toque ¿cómo tengo que actuar?", ha explicado Rodríguez, quien ha hecho hincapié en que, ante el aumento de estos desastres, "lo que tenemos que hacer es prepararnos todos" y "hacer caso a las instrucciones del 112".

"Es una sensación que manifiestan todos (los vecinos atendidos), por un lado el miedo, por otro lado la incertidumbre, la necesidad de información. Son situaciones en las que es importante tener a alguien a tu lado, que puede ser el mismo compañero del propio albergue o gente de Cruz Roja, que trata un poco de bajar los niveles de incertidumbre y de ansiedad", ha expresado el portavoz.

Rodríguez ha subrayado la coordinación de Cruz Roja en las tres provincias con el 112 de la Generalitat Valenciana a la hora de realizar tareas de información, traslado y atención de necesidades.

"También estamos en colaboración con los ayuntamientos de cada municipio, tenemos un equipo de juventud de ocio y tiempo libre para los más jóvenes y hemos montado unos equipos de atención psicológica para las personas, para poder hablar con ellas de la situación que están viviendo y ayudarlas en este proceso", ha resaltado, además de incidir en la importancia de que los afectados puedan "descargar la situación emocional que están viviendo".

También ha tenido palabras para los vecinos desplazados de edad más avanzada: "A la gente más mayor o vulnerable se les está intentando ubicar en sitios más cómodos para ellos como residencias hasta hoteles para intentar que no estén en pabellones", ha finalizado.