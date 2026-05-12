Igualdad convoca nueve becas 'María Telo' para formación en el Instituto de las Mujeres

Archivo - La directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández Martín. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad ha convocado nueve becas 'María Telo' para formación en el Instituto de las Mujeres, según publica este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Cada beca estará dotada con una asignación de 1.250 euros brutos mensuales o cantidad proporcional al número de días que en el mes de inicio o finalización se haya disfrutado de cada beca. El plazo para la presentación de las solicitudes permanecerá abierto durante los próximos 15 días hábiles.

Las becas de formación convocadas por el Instituto de las Mujeres rinden homenaje a María Telo Núñez, la jurista y feminista española que luchó contra la discriminación jurídica de las mujeres. Con su activismo en defensa de la democracia y de la igualdad, consiguió rebajar la edad legal de las mujeres de 25 a 21 años en el Código Civil y logró la reforma del mismo en 1975 lo que permitió liberar a las mujeres casadas de la autoridad y licencia marital.