Igualdad convoca subvenciones para proyectos de apoyo a víctimas de trata con 13 millones de presupuesto

Archivo - Foto de recurso de una mujer. - XUNTA - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad ha convocado suvvenciones destinadas a proyectos de apoyo a mujeres y niñas víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y sus hijos menores o con discapacidad para el año 2026. El presupuesto de la convocatoria asciende a 13 millones de euros, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Podrán optar a la convocatoria entidades de naturaleza jurídico sin ánimo de lucro que carezcan de fines de lucro e incorporen, entre los fines y objetivos recogidos en sus estatutos, la protección, la atención o la asistencia laboral, formativa, informativa, médica, jurídica o psicológica, a víctimas de trata con fines de explotación sexual o personas en contextos de prostitución.

Las subvenciones irán destinadas a actuaciones que se desarrollen en ámbitos de asistencia integral, detección, información y asesoramiento, atención psicosocial, asistencia sanitaria, apoyo jurídico, acompañamiento a otros recursos e inserción sociolaboral, incluidas las actividades de formación y la atención a situaciones de especial vulnerabilidad.

El importe individualizado de cada subvención concedida se establecerá atendiendo a la puntación obtenida en aplicación de los criterios de ponderación y cada entidad podrá presentar un único proyecto.