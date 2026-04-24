Igualdad detecta gastos no financiables del Pacto contra violencia machista: talleres de macramé o estuches de manicura

Archivo - La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, durante la presentación de la encuesta sobre la Percepción social de la prostitución, a 26 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ha detectado gastos no financiables del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con actividades como talleres de macramé o estuches de manicura.

En este sentido, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, a través de la Red Nacional de Unidades de Violencia contra la Mujer, imparte actividades formativas a las entidades locales en todos los territorios para el buen uso de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Según ha informado este viernes el departamento que dirige Ana Redondo, esta iniciativa "nace de la necesidad de robustecer el conocimiento sobre cuáles son las actividades a las que se pueden destinar los fondos del Pacto de Estado, renovado en 2025".

En ese sentido, ha explicado que, desde la Delegación, se lleva a cabo una labor de monitoreo respecto a la utilización de esos recursos públicos a partir de las denuncias que recibe. Además, ha apuntado que se han realizado "requerimientos de subsanación" a varios ayuntamientos por haber desarrollado "actuaciones no financiables"; es decir, por haber destinado el dinero del Pacto a actividades que se alejan del fin que tiene: la lucha contra la violencia de género, como, por ejemplo, talleres de macramé, de menopausia o estuches de manicura.

Igualmente, la Delegación, a través de la Red Nacional de Unidades de Violencia contra la Mujer, trasladará a cada entidad local criterios homogéneos, requisitos generales de actuación, así como una guía de buenas prácticas, durante los meses de abril y mayo. Con ello, se prevé, de este modo, alcanzar los 8.000 municipios formados.

"Las actividades que realicen las entidades locales deben tener siempre una estrecha relación con la prevención, la sensibilización, la lucha o la erradicación de la violencia de género y, en caso de duda, deberá tener encaje justificable en alguna de las medidas que recoge el Pacto de Estado contra la Violencia de Género", han subrayado desde Igualdad.