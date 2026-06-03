Igualdad eleva a 23 las asesinadas por violencia machista este año, tras confirmar el caso de Alicante

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MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número de mujeres asesinadas este año por violencia de género ha ascendido a 23 y a 1.364 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras la confirmación por parte del Ministerio de Igualdad de un nuevo caso en la provincia de Alicante.

La víctima era una mujer de 48 años y fue presuntamente asesinada por su pareja, de 48 años, el pasado 2 de junio. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, según informa el departamento que dirige Ana Redondo.

Tanto la ministra de Igualdad como la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, han expresado su "más rotunda condena" y su "absoluto rechazo" ante este nuevo feminicidio machista, al tiempo que han trasladado todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima e instan a que se lleven a cabo todos los esfuerzos posibles desde instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recalcan que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es; funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

También recuerda que, en una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.