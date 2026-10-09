Igualdad eleva a 42 las asesinadas este año por violencia de género tras confirmar un caso en Cuenca

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MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de mujeres asesinadas este año por violencia de género ha ascendido a 42 y a 1.383 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras la confirmación por parte del Ministerio de Igualdad de un nuevo crimen machista, esta vez en Cuenca.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, la mujer tenía 37 años y ha sido presuntamente asesinada por su expareja este jueves 8 de octubre. La víctima tenía dos hijas menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. Tras este caso, el número de menores de edad huérfanos por violencia de género en España asciende a 32 en 2026 y a 542 desde 2013.

La mujer y el hombre fueron hallados sin vida a las 19:43 horas de este jueves en el interior de una vivienda en Valverde del Júcar (Cuenca). Hasta el lugar se desplazaron los bomberos de Motilla del Palancar y la Guardia Civil, que encontraron los cuerpos con indicios de muerte violenta, y también los efectivos sanitarios y un equipo de atención psicosocial de Cruz Roja.

Por comunidades, Andalucía cuenta con el mayor número de asesinatos machistas este año, con 12. Le sigue la Comunidad Valenciana, con seis; la Comunidad de Madrid, con cinco; Cataluña y Castilla-La Mancha, con tres; Aragón, Canarias, Cantabria y Navarra, con dos; y Asturias, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Murcia, con uno.

MÁS DEL 70% DE LOS CASOS, SIN DENUNCIA PREVIA

En total, 30 de los 42 casos por violencia machista (71,4%) ocurridos en 2026 no contaban con denuncia previa y en diez de ellos (23,8%) el presunto agresor se suicidó tras cometer el crimen, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Además, 27 de las víctimas mortales eran españolas (64,3%) y 15 de otro país (35,7%), mismos datos que los presuntos agresores.

La estadística de Igualdad también refleja que 2026 registra el peor dato de violencia machista, hasta la fecha, desde 2023, con 51 mujeres asesinadas en el mismo periodo. Así, 2025 tenía hasta octubre 32 crímenes machistas y 2024 un total de 38.