Igualdad ofrece a Ceuta fondos del Pacto de Estado y pide usar al completo el centro para víctimas de violencia sexual

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 30 de abril de 2026, en Madrid (España) - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad ha ofrecido a Ceuta fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y ha pedido aprovechar la capacidad total del centro 24 horas para víctimas de violencia sexual, con el objetivo de proteger a mujeres y niñas.

Según han informado este jueves fuentes del departamento que dirige Ana Redondo, el Ministerio ha mandado un oficio al presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y a la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Benzina, para reiterar su "plena colaboración" después de la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma de forma irregular el 30 y 31 de julio.

En esa comunicación, Redondo se ha ofrecido a poner a disposición de Ceuta los recursos económicos correspondientes al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como los medios técnicos y humanos necesarios para activar dichos recursos "lo más ágilmente posible".

Asimismo, la ministra ha solicitado que se utilice al completo el centro de crisis de 24 horas para víctimas de violencia sexual, que actualmente está ocupado "de forma parcial". "Se considera que hay que aprovechar toda su capacidad para acoger a mujeres y niñas en situación de especial vulnerabilidad", han apuntado fuentes del Ministerio.

Desde que se inició la crisis migratoria en Ceuta, el Ministerio de Igualdad ha estado en contacto con el Gobierno ceutí, así como con la delegación del Gobierno en Ceuta y muy especialmente con la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género para hacer seguimiento de los avances y ofrecer, en el marco de sus competencias, colaboración.