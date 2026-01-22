Igualdad recaba datos de un presunto crimen machista de 2025 en Badajoz, que elevaría a 48 las asesinadas el año pasado

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, presentan la Macro encuesta de Violencia contra la Mujer. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos de un presunto crimen machista ocurrido en 2025 en la provincia de Badajoz, que, de confirmarse, elevaría a 48 las asesinadas el año pasado por violencia de género y a 1.347 desde 2003.

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje en la red social X. Según datos del departamento que dirige Ana Redondo, se trataría del cuarto asesinato por violencia de género en 2025 en Extremadura.

En este sentido, la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha confirmado este jueves en un mensaje en la red social X el caso de la funcionaria asesinada en su vivienda en Badajoz el pasado mes de septiembre como violencia machista tras las investigaciones realizadas.

"Tras las investigaciones, se confirma como violencia machista el caso de María Antonia, asesinada en su vivienda de Badajoz en el mes de septiembre. Tenía toda la vida por delante y empezaba su trayectoria como funcionaria. No descansaremos hasta erradicar la violencia contra las mujeres. Nuestra solidaridad con sus familiares y seres queridos", ha asegurado.