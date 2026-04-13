Igualdad recaba datos de un presunto crimen machista en Córdoba, que elevaría a 16 las asesinadas este año

Archivo - La Secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro (i); la ministra de Igualdad, Ana Redondo (c) y la delegada del gobierno contra la violencia de género, Carmen Martínez (d), atienden a los medios antes del Comité de Crisis del Ministerio de I - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos de un presunto crimen machista en la provincia de Córdoba, que, de confirmarse, elevaría a 16 las asesinadas este año por violencia de género y a 1.359 desde 2003.

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje en la red social X. Según datos del departamento que dirige Ana Redondo, se trataría del cuarto asesinato por violencia de género este 2026 en Andalucía, la comunidad con más casos este año hasta la fecha.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre este lunes en el barrio de la Fuensanta, en la capital cordobesa, como presunto autor de un delito de homicidio, tras supuestamente haber apuñalado a una mujer, que podría ser su expareja, en una vivienda ubicada en el entorno de la Plaza de la Juventud, estando ambos registrados en el sistema VioGén.

Según han informado a Europa Press fuentes policiales, los hechos han ocurrido en torno las 9:00 horas, cuando recibió la Policía Nacional una llamada avisando de la agresión a una mujer en su domicilio. En la vivienda, los agentes se encontraron que la mujer estaba fallecida y procedieron a la detención en el mismo lugar al presunto homicida.