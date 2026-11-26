Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, preside el Comité de Crisis del Ministerio de Igualdad a, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos de un presunto crimen machista en la provincia de Cádiz, que, de confirmarse, elevaría a 48 las asesinadas este año por violencia de género y a 1.389 desde 2003.

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje en la red social X. Según datos del departamento que dirige Ana Redondo, se trataría del decimotercer crimen machista registrado en Andalucía en 2026.

Precisamente, este miércoles 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un hombre fue detenido en Chiclana acusado de la muerte de su pareja, que fue hallada semienterrada en una duna de Sancti Petri el 18 de octubre.

La víctima, de 44 años de edad, natural de Las Palmas de Gran Canarias y vecina de Cádiz, figuraba en el sistema VioGén en un caso activo con su actual pareja y presunto homicida.

Este caso se suma al de una mujer presuntamente asesinada en Murcia, sobre el que el Ministerio de Igualdad informó este miércoles que estaba recabando datos. De confirmarse ambos, la cifra de mujeres asesinadas este año por violencia de género ascendería a 49, una más que en todo el 2025.