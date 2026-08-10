Igualdad trasladará a Andalucía su próximo comité de crisis, al ser la CC.AA con más asesinatos por violencia de género

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, preside el Comité de Crisis. - MINISTERIO DE IGUALDAD

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad celebrará en Andalucía su próximo comité de crisis durante el mes de septiembre, al ser la comunidad autónoma con más asesinatos por violencia de género, tanto desde que hay registros (en 2023), como en 2025 y 2026.

Así lo han expresado fuentes del departamento que dirige Ana Redondo, que han añadido que el objetivo es "llevar esta herramienta a los territorios más afectados por la violencia de género y poder seguir coordinando el análisis y la respuesta entre todas las administraciones y organismos involucrados en la prevención y la atención de las víctimas".

De la misma manera, han destacado que Andalucía tiene registradas 291 mujeres asesinadas por violencia de género desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos. En 2026, la comunidad cuenta con 10 víctimas, las mismas que a lo largo de todo 2024. Mientras, en 2025 fueron asesinadas 15.

Las mismas fuentes han indicado que Andalucía tiene, en lo que va de año, el 27,77% del total de víctimas mortales de España, 10 puntos por encima de su peso poblacional. Málaga, en concreto, tiene el 60% de las víctimas mortales de esta comunidad autónoma, 40 puntos por encima de su peso poblacional.

Ante este escenario, el Ministerio de Igualdad ha decidido trasladar a Andalucía el comité de crisis, a la espera también de cerrar la reunión solicitada con el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, para abordar la situación, así como la cesión de competencias sobre violencia de género a Vox.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha insistido en la importancia de los comités de crisis, donde se analiza caso por caso y se adoptan nuevas medidas entre todos los asistentes (ministerios, incluyendo Igualdad, Sanidad o Interior; la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las comunidades autónomas).

"Nos preocupan las cifras de Andalucía y el posible desmantelamiento de la atención a las víctimas en manos de la ultraderecha. Es fundamental el trabajo coordinado, el rechazo unánime y por eso creemos necesario celebrar allí el próximo comité de crisis", ha asegurado Redondo.

SÉPTIMO COMITÉ DE CRISIS EN 2026

En este nuevo comité de crisis, el séptimo celebrado este año, analizarán los últimos seis crímenes machistas confirmados. El anterior tuvo lugar el 28 de julio y en la reunión se estudiaron los asesinatos por violencia de género registrados en los meses de junio y julio.

Hasta la fecha, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 36 en 2026 y a 1.377 desde 2003. Además, el número de menores de edad huérfanos por violencia machista en España asciende a 26 en 2026 y a 536 desde 2013.