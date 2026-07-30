Inclusión invierte 50 millones de euros en siete operaciones para impulsar acceso a vivienda para personas vulnerables

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Impacto Social (FIS), adscrito al Ministerio de Inclusión, ha aprobado en lo que va de año siete operaciones con una inversión de 50 millones de euros para impulsar el acceso a una vivienda social y asequible a familias en situación de vulnerabilidad y con rentas bajas.

"Es una apuesta estratégica que se suma al esfuerzo del Gobierno en la promoción de vivienda asequible y que facilitará el acceso a un hogar digno a miles de personas en situación de exclusión", ha señalado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Esta línea específica de financiación nació con el objetivo de movilizar, al menos, 40 millones de euros para proyectos de vivienda social. Si bien, han superado este compromiso inicial, alcanzando una inversión total de 50 millones de euros.

A través de esta iniciativa, el FIS ha respaldado a entidades especializadas en la provisión de vivienda asequible, cooperativas y empresas sociales como tuTECHÔ, Provivienda, Primero H, ALAS Vivienda Asequible en Alquiler o Sostre Cívic. Los recursos se destinan a financiar o cofinanciar proyectos sostenibles con los que se pueden impulsar más de 3.000 viviendas porque el fondo actúa como catalizador para la atracción de capital privado hacia la inversión de impacto.

Según ha informado el Ministerio, los inmuebles se localizarán tanto en grandes áreas urbanas, en especial zonas tensionadas, como en áreas rurales afectadas por la despoblación y en entornos seguros, accesibles y con servicios básicos. De este modo, la línea contribuye no solo a ampliar la oferta de vivienda asequible, sino también a afrontar el reto demográfico y a favorecer la revitalización social y económica del medio rural.

La primera operación de la línea se aprobó en mayo de 2025, a través de un préstamo a tuTECHÔ, la primera empresa social cotizada en el BME Growth español. Y le han seguido otras como, por ejemplo, la de Primero H, la primera socimi explícitamente social de España diseñada para combatir el sinhogarismo mediante alquileres muy por debajo del precio de mercado, o la de Provivienda, con la que se van a adquirir inmuebles para destinarlos a alquiler asequible con acompañamiento social especializado.

Además, se ofrece acompañamiento social especializado a las personas residentes. El apoyo se dirige a colectivos especialmente vulnerables, entre ellos personas en situación de sinhogarismo, víctimas de violencia de género, familias en riesgo de exclusión social, hogares con bajos ingresos y población joven con dificultades de acceso a la vivienda.

Asimismo, la inversión contempla la puesta en marcha de diversas asistencias técnicas orientadas, principalmente, a evaluar el impacto social de los proyectos, reforzando su sostenibilidad y capacidad transformadora a largo plazo, según ha precisado el Ministerio.

Incluido en la adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con una dotación de 400 millones de euros, el FIS se aprueba en 2024 para fortalecer el ecosistema de impacto a través del apoyo a proyectos de inversión realizados por empresas y otras entidades en España que generan un impacto social y/o medioambiental positivo y medible.