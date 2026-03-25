El Instituto de las Mujeres acoge el Encuentro Europeo de Mujeres Ganaderas y Pastoras para abordar "desigualdades"

Archivo - La directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de las Mujeres, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, acogerá los días 27 y 28 de marzo el Encuentro Europeo de Mujeres Ganaderas y Pastoras para abordar "desigualdades".

La cita está organizada por Ganaderas en Red (GeR) -red estatal de mujeres ganaderas de extensivo y pastoras- y se trata de un "evento clave" dentro del proceso internacional impulsado con motivo del Año Internacional de los Pastizales y del Pastoreo (AIPP), declarado por Naciones Unidas para 2026.

La celebración de este encuentro subraya la necesidad de integrar de forma estructural la perspectiva de género en las políticas agrarias, ambientales y rurales. "Aspectos como la transición ecológica, la soberanía alimentaria y la revitalización de los territorios rurales serán abordados en el encuentro, a la par que se reconoce y fortalece el papel de las mujeres en dichos ámbitos. Este encuentro sitúa esa intersección entre igualdad, sostenibilidad y mundo rural en el centro del debate público", ha apuntado.

En este sentido, el Instituto de las Mujeres ha destacado "las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ganadería extensiva y el pastoralismo". Además, ha indicado que "sostienen sistemas productivos vinculados a la biodiversidad y al cuidado de los ecosistemas, sostienen paisajes culturales y economías locales".

Sin embargo, ha señalado que continúan enfrentando "barreras estructurales". En concreto, ha detallado que se trata de "dificultades de acceso a la tierra y a la titularidad, desigualdad en la financiación y en la innovación, sobrecarga de cuidados, escasa representación en espacios de decisión e invisibilidad institucional".

El Encuentro Europeo nace precisamente para abordar estas "desigualdades" desde una perspectiva colectiva y de género, "construyendo un espacio seguro donde las mujeres puedan reconocerse, compartir estrategias y fortalecer su liderazgo".

El encuentro combinará dinámicas de construcción de confianza, reflexión colectiva sobre la situación de las mujeres en la ganadería extensiva europea, grupos de trabajo temáticos y espacios para elaborar propuestas comunes.

HOJA DE RUTA

El objetivo es elaborar una hoja de ruta de demandas y compromisos que contribuya al documento político internacional del AIPP 2026, que será llevado al Encuentro Mundial en Nepal, en mayo de 2026.

Este encuentro, impulsado por Ganaderas en Red, cuenta con el soporte jurídico y administrativo de la Fundación Entretantos, entidad que acompaña y sustenta económicamente los proyectos de la red.

"La colaboración institucional y el apoyo público resultan fundamentales para hacer posible este proceso colectivo que conecta igualdad de género, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento del medio rural desde una perspectiva transformadora", ha subrayado el Instituto de las Mujeres.